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▲清水服務區從今（2024）年3月起進行改裝，即日起展開試營運。（圖/高公局提供）

國道營業額最高的清水服務區，今（2024）年3月起全面啟動改裝作業，全新外觀及賣場，一早就有遊客搶先進入體驗，其中，3樓以招潮蟹星巴克最受青睞，吸引不少民眾拍照打卡。高公局表示，新餐飲賣場空間完工後，從即日起開始試營運，預計12月中旬全面啟用。高公局表示，清水服務區一向是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大。自今年3月起由統一超商接手，以「清水風帆─馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，為擴大入口空間，將廁所空間一併重新改裝，工程期間以臨時賣場營業服務不中斷。高公局表示，改裝完畢的清水服務區，建築外觀以船舶意象為設計，有如一艘揚帆出航的清水服務區，連結「清水」地區自然與人文景觀特色，作為服務區的營運內容及空間素材，打造結合在地特色。室內設計主題概念，延續「船舶」概念，打造搭載著在地風情的探索船。3樓則是以「招潮蟹」為設計意象，呼應高美濕地的設計風格。高公局表示，為了形塑國道新視界讓用路人擁有全新感受，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機，規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有1/3是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化。