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立法院今（15）日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，明定上次修法的施行日期，自公布日實施，避免讓行政院自行決定施行日期，反而藉故拖延。今天院會藍白聯手表決通過，不過特別的是，藍綠白都有立委未投票，其中民眾黨立委黃珊珊未投票。立法院7月時三讀通過《通傳會組織法》修正案，刪除通傳會（NCC）委員的萬年條款，原本NCC委員若從缺時，原任委員可以繼續擔任，藍白聯手修法將該條文刪除，不過《通傳會組織法》第16條規定，本法施行日期，由行政院以命令定之。藍白未修該條文，行政院迄今不讓該條文生效，藍白因此再聯手修法。根據修法內容，明定今年7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行。至於7月16日的修法則明定，NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」。今立法院表決大戰，藍白雖有人數優勢，不過朝野立委都有人缺席，除正副院長韓國瑜、江啟臣外，包括國民黨立委柯志恩、張嘉郡，民進黨立委柯建銘、邱議瑩、林楚茵、楊曜，民眾黨立委林憶君、黃珊珊都未投票。國民黨立委葉元之一度不在現場，但稍後又現身，表示與黨團投票立場一致。表決結束後，韓國瑜宣佈休息，藍白立委在場內高喊，NCC代理主委翁柏宗下台。