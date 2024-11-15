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▲蕭亞軒（右）驚喜為蜜雪（左）慶生，也讓蜜雪私下真實面全曝光。（圖／蜜雪IG）

▲蕭亞軒（右）在IG限時動態曬出合照，足見兩人好交情。（圖／蕭亞軒IG）

▲蜜雪（左）2004年與薇琪（右）以美聲女子組合「蜜雪薇琪」出道。（圖／蜜雪IG）

女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」（Michelle）今（15）日迎來46歲生日，天后蕭亞軒昨晚帶著生日蛋糕，驚喜前往蜜雪家為對方慶生，她手捧蛋糕到蜜雪家按門鈴，畫面中素顏的蜜雪一臉驚訝，還疑似戴上老花眼鏡，手足無措地感動直呼：「我要哭了啦！」蜜雪昨晚在IG曬出蕭亞軒替自己慶生的影片，畫面中蕭亞軒捧著蛋糕到她的住家按門鈴，毫無防備的蜜雪身穿居家服、腳踩拖鞋，臉上戴著老花眼鏡，一臉茫然地打開門。當蜜雪看到好友蕭亞軒手捧蛋糕現身時，瞬間激動地在原地又叫又跳，感動到眼眶泛淚直呼：「好感動喔～我要哭了啦！」事後蜜雪感性發文：「到了這個年紀還有這樣的回憶，這幾天見到了好多好朋友，謝謝你們想到我。」蜜雪與姊姊艾莉莎（Alicia）在加拿大讀書時，因緣際會下在歌唱比賽中與蕭亞軒熟識，3人當時還組成團體「Phenomena」，原本打算一起發片，但最終因故各自出道，雖未組團成功，卻不影響彼此好交情。2004年蜜雪與「薇琪」（陳怡君）組成美聲女團「蜜雪薇琪」出道，唱紅了〈獨立〉、〈一千零一夜〉、〈愛斯基摩〉等歌曲，還入圍第18屆「金曲獎最佳演唱組合」，可惜2007年兩人發完精選後便漸漸淡出歌壇，蜜雪也於隔年結婚，將生活重心轉向家庭。去年12月，兩人睽違17年合體推出新專輯，掀起大批歌迷回憶殺，也令外界相當驚喜。