我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以藝名「Chi Dan」活躍於歌壇的35歲越南歌手阮忠孝也因吸毒被逮。（圖／翻攝自臉書）

▲西班牙模特兒昨（14）日被越南警方依毒品罪逮捕。（圖／翻攝自《越南快訊》）

現年29歲的西班牙模特兒安德里雅．艾巴爾（Andrea Aybar）長期定居於越南，她於昨（14）日被越南警方依毒品罪逮捕，警方在她的胡志明公寓搜出諸多證物，罪證確鑿。根據《越南快訊》報導，安德里雅有越南名字阮婷安（Nguyen Thi An），目前因毒品持有罪和唆使他人使用毒品罪而被依法送辦，以藝名「Chi Dan」活躍於歌壇的35歲歌手阮忠孝（Nguyen Trung Hieu）與網紅阮杜竹芳（Nguyen Do Truc Phuong）也是現場共犯，因依協助他人使用毒品罪逮捕。本月9日越南守德市（Thu Duc City）一間公寓遭到突襲，發現安德里雅和其他幾人有吸毒的跡象，經過測試顯示，西班牙模特的藥物檢測呈陽性。這項調查是胡志明市警方調查從法國機場到越南各地販毒集團行動的最新進展，透過追蹤線索，警方已成功破獲146個販毒集團，犯罪嫌疑人高達630人。當局表示，嫌疑人交易的毒品價值超過 28 兆越南盾（約等同於11億美元）。美麗的模特兒安德里雅是西班牙人，不過從小就住在越南，她能說流利的英語、越南語和西班牙語。過去她一直從事模特兒和電影演出，但最近幾年並沒有在娛樂圈接洽新工作。