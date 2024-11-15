我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠今（15）日在客場以113：115不敵猶他爵士，吞下近期的4連敗。獨行俠球星Luka Doncic在比賽最後時刻攻防處理都有問題，特別是一次防守和隊友溝通失誤，背對對位者，結果目送對手灌籃得分，導致球隊輸球，如此不理想的防守表現，說明球隊在在比賽細節上不夠專注，致使球隊陷入困境。Luka Doncic這一場比賽25投13中，三分球13投4中，得到37分7籃板9助攻，帳面上數據相當亮眼。不過比賽最後關鍵時刻，他的防守和進攻選擇卻遭到外界詬病。這場比賽最後時刻，Doncic的防守再度落人口舌，先是被Jordan Clarkson單打吸引包夾，讓爵士輕鬆得到空接灌籃機會；之後在一關鍵回合上，他和隊友對的防守理解出現嚴重問題，目送John Collins灌籃得分。比賽剩下6.4秒，獨行俠落後2分，Doncic拿球後試圖背框單打，但遇到協防、時間被消耗殆盡前，他才傳給了隊友出手三分球，沒能投進，比賽也就此分出勝負。賽後Doncic主動為那一回合的防守交代失誤負責，他認為是自己和隊友對於對方的進攻選擇的理解上出現問題：「我們防守理解錯誤，我以為他（Clarkson）要打掉，Quentin Grimes也是。那是我的責任。」Doncic如今有點像前幾年的James Harden，個人對於球隊進攻影響力非常大，但是防守端的專注和努力，屢屢成為外界批評的焦點。事實上，獨行俠在過去4場比賽都和對手打得很膠著，而且最後時刻都有追平或反超的機會，Doncic 4戰場均30.5分7.8板7.8助攻，但球隊卻一勝難求。這說明了比賽還需要從細節做起，上一季打進總冠軍賽，獨行俠隊的防守能力受到外界一致讚譽，籃板保護也做得不錯。今年季賽不應該忘記球隊之所以成功的原因。