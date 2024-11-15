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聯準會主席鮑爾昨（14）日釋出鷹派消息，再加上選後行情消退，美股四大指數昨日全數走跌，不過台北股市在連日走跌之下，今（15）日開盤呈現小漲，上漲51.73點、來到22767.11點，不過今日缺少主要上攻力道，導致指數盤中一度翻黑，不過午盤有買盤挹注，終場上漲27.39點或0.12%，收在22742.77點，日K連4黑，成交量為4079.91億元。此外，台股今日收周線，本周下跌811.12點或3.44%，周K拉出一根長黑K棒。台股止跌走高，中小型股也同步震盪，雖然一度回測平盤，不過終場上漲0.28點或0.11%，收在256.45點，日K結束連5黑，成交量為825.42億元。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、鴻準、神達、泰金寶-DR、長榮航；個股成交量排行榜前五名為：台積電、廣達、鴻準、鴻海、神達。權值股漲跌不一，權王台積電以1040元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元，不過隨後遇到震盪翻黑，終場收在平盤價1035元；昨日召開法說會的鴻海，即使業績、前景都給出樂觀說法，但股價卻沒有走高，以212元盤上開出，隨後一路走低，最低一度來到206元，終場下跌4.5元或2.13%，收在207點，日K連2黑，拖累大盤指數就有20點；聯發科是權值三雄中唯一走高的，以1240元開出、上漲5元，午盤最高一度來到1275元，終場收在相對高價1270元，上漲35元或2.83%，日K結束連6黑，成功站回5日線。今日電子股上漲力道不足，也因此由傳產族群出面領軍。其中又以橡膠股表現最為強勁，類股指數大漲5.6%，位居漲幅排行冠軍。其中指標股正新受惠於前3季稅後淨利為69.03億元，年增22.57%，每股稅後盈餘2.13元，創下8年來同期新高，股價亮燈漲停、來到49.85元，一口氣站回所有均線，漲停價委買張數高達6301張；正新的強勁也帶動同族群個股走高，國際中橡上漲逾2%，南帝、建大、鑫永銓上漲逾1%。此外，光學鏡頭股也有續強表現，美系外資出具最新報告力挺大立光，看好後市營運表現，因此將調升大立光評等至「買進」，目標價3485元，激勵大立光股價續強上漲逾4%，帶動光學鏡頭股一同走高，亞光、玉晶光上漲逾2%，佳凌、伯特光、華晶科、佳能上漲逾1%。熱度也擴散到蘋概股同受惠，大同上漲逾6%，鴻準上漲5%，宏致、大立光、益登上漲逾4%，貿聯-KY、群聯、今皓、精金、群創上漲逾3%，美律、亞光、旺宏、友訊、智原、玉晶光、錸德、友達、華東、和碩、鈺創、宏齊、德律、順德、臻鼎-KY、力成上漲逾2%。而聯發科的走高也帶動IC設計族群逆勢走高，天方能源亮燈漲停、來到67.3元，世紀上漲近7%，旺玖上漲逾5%，巨有科技上漲逾4%，矽力-KY、群聯、瑞築、類比科上漲逾3%，聯發科、智原、佑華、鈺創上漲逾2%。車用族群也有續強表現，中華上漲逾7%，智伸科上漲逾6%，威潤上漲逾5%，永彰、飛宏上漲逾4%，淳紳、恩德、貿聯-KY、東陽、裕日車、堤維西上漲逾3%，永新-KY、麗清、裕隆、建碁、光隆精密-KY、順德、橙的上漲逾2%。