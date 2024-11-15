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獨行俠開季低迷排在西區後段班，今天面對西區爐主爵士在最後7秒遭準絕殺，以113：115苦吞4連敗，儘管一哥Luka Doncic狂轟37分9助攻7籃板，但被詬病防守是全聯盟最差，害獨行俠輸掉比賽，賽後被問到近期連敗，他也坦言，不知道出了什麼問題。賽前獨行俠5勝6敗排在西區第12，爵士則以2勝8負墊底，兩支後段班球隊交手，上半場結束，獨行俠以64：61小幅領先，易籃後風雲變色，爵士打出21：38攻勢逆轉戰局，反倒取得85：99超前。決勝節，獨行俠終於回神，第四節開局靠著團隊之力攻下一波18：7追到只差3分落後，Doncic外線出手率隊追成108平手，雙方開始拉鋸戰，Klay Thompson也來記三分球，只不過最後6.4秒，爵士逮到空擋，Jordan Clarkson在三分線外直塞給籃下的John Collins放進兩分，帶走勝利。這條傳球路徑就剛好在Doncic身旁，等Doncic反應過來時已來不及，讓網友大罵，「Doncic是全聯最差的防守者。」還有人直接節錄比賽中Doncic完全不防守，就讓對手直接過掉他投籃的片段，「他連試著防守都沒有」。賽後針對爵士最後一擊的防守，Doncic坦言和隊友有誤會，以為是別人要去防守。目前獨行俠苦吞4連敗，但這4場中總共也才輸8分，被問到最近無法在關鍵時刻執行好戰術，Doncic坦言他也不知道球隊出了什麼狀況，「我不知道，如果我知道的話，我們就不會這樣，對吧？我也不知道。」Doncic過去4場場均30.5分7.8籃板7.8助攻。