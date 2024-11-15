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川普當選下一任美國總統，財信傳媒集團董事長謝金河指出，接下來2025年，全球可能迎來一個前所未有的新變化，資本市場會預告下一個新方向。同時指出川普想讓美國再偉大，但中國產能過剩，帶給全球的殺戮，也可能「全球化」。謝金河以「中國殺戮：下一個全球課題！」為題撰文表示，台股在川普勝選後表現弱勢，台積電受到衝擊很大，但大家仔細看，最近很多公司股價在不知不覺中創新低，包含中租迪和、裕融、巨大、美利達等，其中，中租迪和前3季Eps為10.83元，獲利並沒有看到衰退，但股價卻從283.5元跌到123.5元，已經超過腰斬等級。裕融前3季EPS為7.4元，衰退並不明顯，但股價從254元跌到115.5元，這可能和中國租賃市場有關。謝金河指出，自行車的巨大、美利達近2個月跌幅驚人，營收出現快速下滑現象，受到中國市場夾擊，最顯著的是裕日車，股價從449元跌到89元。裕日車在2019年EPS為24.27元，第三季EPS只有0.34元，股價一路慘跌。謝金河表示，中國電動車今（2024）年產量超過1000萬輛，這個量產優勢全球無人可及，過去幾年，車用電子缺貨，全球使勁權力發展碳化矽（Silicon Carbide)，第三代半導體成為股市最熱門題材。謝金河表示，中國集國家之力全力發展碳化矽產業，也使得過去紅透半邊天的碳化矽公司節節敗退。車用電子的Onsemi、意法半導體，股價持續下跌，最慘烈的是得到美國政府7.5億美元補貼的Wolfspeed虧損累累，最近宣布裁員20%，股價從142.33美元跌到7.28美元，直呼「這個跌法，非常可怕」。而台灣的漢磊、嘉晶也愈來愈吃力。謝金河表示，川普勝選揭開「川普大帝」的新時代，接下來2025年，全球可能迎來一個前所未有的新變化，資本市場會預告下一個新方向。全球股市經過多年奔馳，川普想努力讓美國再偉大，但中國產能過剩，帶給全球的殺戮，也可能「全球化」。