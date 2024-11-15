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外媒《路透社》引述多名知情人士指出，台灣總統賴清德計畫在數週內，出訪台灣位於太平洋的友邦，可能過境美國的夏威夷和關島。據《路透社》報導，賴清德自從今年1月勝選、5月上任以來，尚未有出訪經歷，中國一向將民主台灣視為自己的領土，討厭賴清德並稱其為分離主義者，還一貫反對台灣政府與其他國家任何的官方互動。眼見中國對台灣的施壓持續，台灣在太平洋地區的外交關係面臨風險，賴清德有意訪問台灣在太平洋的友邦，目前該區域的馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，是仍與台灣保持邦交的3個國家。值得注意的是，消息人士透露，賴清德可能在這次出訪過程，於關島、夏威夷停留，這2地都是美軍在本土以外的重要基地。美國國務院1名發言人被問及此事時回應：「我們建議你向台灣當局詢問有關台灣高層官員的出訪計畫。我們沒有更多訊息。」截至發稿時間為止，《路透社》無法確定賴清德將前往哪些國家訪問，以及具體的出訪日期。總統府則回應，賴清德目前沒有出國的計劃，如果有，政府將在適當的時候宣布。報導還提到，儘管缺乏正式的外交承認，美國仍然是台灣最重要的國際支持者兼武器供應商。美國現任總統拜登（Joe Biden）曾強調，如果中國犯台，美國會出兵協防台灣。而即將重返白宮的川普（Donald Trump），雖然於第一任期時力挺台灣，但本次競選期間，曾批評台灣搶走美國的晶片生意，還說台灣必須付更多保護費給美國。不過在那之後，他提名立場友台的盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿一職。