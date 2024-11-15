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▲節目《嗨！營業中》全新第四季上週「移動到澎湖」收視再創新高。（圖／好看娛樂提供）

▲隊長郭泓志掌廚燙青菜，在大廚指導下，他一勺一勺精準調味，最後卻整個燒焦。（圖／好看娛樂提供）

節目《嗨！營業中》全新第四季上週「移動到澎湖」收視再創新高，30到44歲之間客群收視2.23，繼續蟬聯同時段第一名寶座。本週將播出全新第14集，姚元浩經過閃燃洗禮後，雖然只有眉毛Q起來，但他現在見到爐火非常恐懼，看到大廚大火快炒，自己也下場挑戰，讓姚元浩忍不住直呼：「我現在看到火焰會害怕，這火焰太強了吧！」經過一番廚房教學後，姚元浩開始上陣進行大火快炒，但情況卻不如預期順利，一旁的大廚還關心詢問：「還可以嗎？」姚元浩則好強回應：「我可以的！」看到大廚簡單就將炒飯完成，像施展了廚房魔法，反觀姚元浩卻連鍋子跟鏟子都使不好，手腳不俐落，動作超級卡，讓他無奈大叫：「甩鍋真難！」莎莎則連忙在旁加油打氣：「好帥！好帥！」二度上陣，姚元浩卻不小心把爐火整個滅掉，忍不住慌張求救大廚：「師傅我滅火了怎麼辦？」之後換隊長郭泓志掌廚燙青菜，在大廚指導下，他一勺一勺精準調味，本以為名師出高徒，卻在最後發現整個「臭火焦（台語：燒焦）」。姚元浩也為郭泓志加油打氣：「沒有關係！隊長，你很棒！」郭泓志則是一臉茫然直呼：「我不知道啊！對不起！」不僅內場失誤，就連乱彈阿翔跟小幫手王品澔也是狀況連連，究竟夥伴們能否順利完成20人的精緻餐點重要任務？請一定要鎖定全新第四季《嗨！營業中》， 每週六晚上8:00台視首播、晚上10:00 Netflix 上架、週日晚上8:00 八 大綜合台播出。