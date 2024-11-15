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▲蔣家不敢圍籬設於私人土地內，且留有通道，警方卻仍開單，此依據不符合交通管理處罰條例的範疇，並已提出行政訴訟，尋求法律救濟。（圖／蔣家提供）

▲蔣家訴求的是公正的補償及合法的土地使用權，希望藉由法律程序為家族爭取應得的權利。（圖／蔣家提供）

▲蔣家這片土地有祖先的歷史意義，他們不僅為了當前的經濟補償，也為了代代相傳的家族記憶及尊嚴奮鬥。（圖／蔣家提供）

台東縣成功鎮83歲的原住民阿嬤，因不識字且不懂漢語，疑似遭建商及地政士欺騙，這片土地位於台東縣成功鎮，原本是蔣家珍貴的祖產。據蔣家人描述，兩年前，建設公司的代理人和地政士聯繫蔣阿嬤，告知需要借用其土地作為建案的出入通道，並承諾會給予「道路補償金」。隨著建案逐漸完工，蔣家人驚覺土地被公告為公共道路，然而該地段卻未被納入政府都市計畫內的徵收範圍，根本無補償金可言。蔣家多次嘗試向地方政府及建商溝通，然而台東縣政府和成功鎮公所均表示該土地未列入徵收計畫，僅因為蔣阿嬤的同意文件，才被公告為現有巷道。政府強調此公告依程序辦理，不涉及徵收或補償。爭議馬路的尾段仍屬蔣家的私人土地，大約24坪，但因建案持續進行，水泥車路過頻繁，不僅導致路面凹凸不平，也打擾到蔣家的作息，因此蔣家決定在私人土地上設置圍籬。然而，台東警方以妨礙公共道路通行為由，對蔣家開出罰單，認定其行為妨礙交通。蔣家在訴狀中強調，該土地為私人所有，並未有公共設施或公眾交通需求，質疑警方開單的目的是否為協助建商施工、排除障礙。家屬指出，該土地並非政府徵收，設置圍籬屬於合理使用，批評執法單位偏袒建商。家屬亦表示，這片土地是家族的傳承財產，建商應對無償使用予以合理補償，而不是利用阿嬤的不識字優勢來取得土地使用權。此外，蔣家已對建設公司及地政士提起詐欺訴訟，指控其誤導阿嬤簽署不公平的合約。案件纏訟多年，目前民事庭一審判決建商有權使用此道路，蔣家提出上訴，目前案件進入二審程序，並將於12月9日及12月24日再次開庭。蔣家希望司法能夠還他們公道，同時強調此案反映了弱勢族群在法律認知和社會資源上的劣勢，期盼更多社會力量協助他們維護基本權益。蔣阿嬤的子女表示，這次訴訟不僅關乎土地權益，更涉及少數民族及弱勢群體的基本權利。他們指出，建商資源雄厚，蔣家希望透過社會支持來平衡雙方的資源差距，呼籲社會大眾關注此案，讓更多人了解事件真相。他們也提到，長期的訴訟成本高昂，律師費用及訴訟壓力對家族帶來極大負擔，但他們會持續抗爭，堅持保護自己的權益。蔣家訴求的是公正的補償及合法的土地使用權，希望藉由法律程序為家族爭取應得的權利。蔣家人表示，這片土地有祖先的歷史意義，他們不僅為了當前的經濟補償，也為了代代相傳的家族記憶及尊嚴奮鬥。案件的最新進展備受社會關注，也揭示了當前法制環境中，弱勢群體如何面對企業和法律系統的挑戰。