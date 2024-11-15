高雄市一名21歲王姓女子在上週失聯，家屬陸續接到勒索7萬美金（約新台幣210萬元）贖金訊息，目前警方循線推測王姓女子被賣到緬甸當豬仔，而緬甸警方對此態度則處於消極狀態。
警方取得王姓女子最後身影的監視器畫面中，可看到她和男閨蜜走在路上，目前已掌握男閨蜜是王女的葉姓國中男同學，葉姓男子邀請王女去泰國玩，王女一開始以「經濟困窘，沒錢去玩」為由婉拒，但葉男表示他出機票和食宿，由於兩人相識多年，王女不疑有他，連行李箱都沒帶，便跟葉男出境旅遊。
王女6日從小港機場飛到泰國曼谷機場落地後便遭控制行蹤，被押上車前往緬甸境內，更有人持槍對著她讓她不敢逃跑，最終訊號顯示疑似在緬甸最恐怖的泰昌園區，最後一句話是：「我可能要死了」。
警方調查後發現，王女和葉男的機票並非葉男出錢購買，而且王女的行囊簡便，只待一個隨身包，完全不像要出國遠遊，而且勒索訊息並非來自兩人手機，而是遠端的陌生號碼，推測幕後有龐大的詐騙集團操弄。
王女的男友驚覺她失蹤，立刻聯繫王女的父親，她父親則收到巨額贖金勒索訊息，還附上葉男和王女的機場合照。王父認為即便繳交贖金，女兒也不一定能活著回來，因此跪求警方協助。我國外交部和警方已介入處理，但當地警方態度消息，目前只能透過當地民間團體尋求協助。
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王女6日從小港機場飛到泰國曼谷機場落地後便遭控制行蹤，被押上車前往緬甸境內，更有人持槍對著她讓她不敢逃跑，最終訊號顯示疑似在緬甸最恐怖的泰昌園區，最後一句話是：「我可能要死了」。
警方調查後發現，王女和葉男的機票並非葉男出錢購買，而且王女的行囊簡便，只待一個隨身包，完全不像要出國遠遊，而且勒索訊息並非來自兩人手機，而是遠端的陌生號碼，推測幕後有龐大的詐騙集團操弄。
王女的男友驚覺她失蹤，立刻聯繫王女的父親，她父親則收到巨額贖金勒索訊息，還附上葉男和王女的機場合照。王父認為即便繳交贖金，女兒也不一定能活著回來，因此跪求警方協助。我國外交部和警方已介入處理，但當地警方態度消息，目前只能透過當地民間團體尋求協助。