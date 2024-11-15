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▲台灣練習生吳宸宇，因為演唱IU歌曲《Love wins all》獲得小組第一。（圖／翻攝LINE TV）

南韓超大規模選秀節目《PROJECT 7》由「雕刻美男」李洙赫擔任主持人，節目首度迎來殘酷的淘汰排名，從百人競賽到只留下70人進到下一輪，其中最受注目的，就是來自台灣屏東的囡仔吳宸宇，一開口就讓老師折服脫穎而出，順利取得晉級資格，吳宸宇興奮大喊：「不用回家了！」而前7名暫由全珉稢、櫻田健真、金成旼、金施勳、馬靖翔、張汝遵、徐竟培拿下，下一輪節目將進行「黑白對決生存戰」，競爭火熱令人期待。《PROJECT 7》節目公布首次選秀名次的方式，是以10名為一輪，從淘汰臨界點的第69名往前公布，而第70名是誰、淘汰結果究竟如何？得等到最後一刻才知曉，因此讓所有練習生都十分緊張；公布到第50名的區間時，台灣練習生吳宸宇忐忑的向其他選手表示：「如果這一輪（公布）如果沒有，我就先回家了。」所幸在最後一刻聽到自己的名字，露出燦爛的笑容與現場的練習生們擁抱，激動大喊：「我不回家了。」吳宸宇以全球票數24萬3999票拿下第51名晉級，取得前進下一個賽制的門票。吳宸宇是來自屏東的大男孩，除了擁有濃眉大眼的帥氣臉龐，還被評價為是「擁有穩定歌唱音調的練習生。」先前在分組評價賽中擔任中心主唱，挑戰IU的抒情名曲 《Love wins all》，溫暖厚實的嗓音一出，瞬間驚豔現場眾人，連導師李海印都睜大雙眼讚嘆：「唱得也太好了吧！」另一位導師Ryan更滿意的和其他導師介紹：「這是宸宇，You Know？」在場的練習生們則邊聽邊起雞皮疙瘩，哭成一片淚海。《PROJECT 7》節目最終留下的70位練習生，將由全球觀眾組成的「世界召集人」投票選出，並重新分成5組戰隊進行比賽，隨著比賽推進，還得再次面臨「拆裝」的命運，分數最高的練習生與「被選上的練習生」將組成白隊，其他「沒有被選上的練習生」則要組成黑隊，上演「黑白對決」後，會再淘汰半數練習生，新的考驗即將來臨。《PROJECT 7》每週六早上10點可至LINE TV收看。