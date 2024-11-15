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台北股市今（15）日終場上漲27.39點或0.12%，收在22742.77點，日K連4黑，成交量為4079.91億元；其中三大法人合計賣超36.85億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連5賣「由賣轉買」買超51.28億元；投信結束連12買「由買轉賣」，今日賣超75.35億元；自營商（自行買賣）「連5賣」賣超12.78億元，合計三大法人賣超36.85億元。聯準會主席鮑爾昨（14）日釋出鷹派消息，再加上選後行情消退，美股四大指數昨日全數走跌，不過台北股市在連日走跌之下，今（15）日開盤呈現小漲，上漲51.73點、來到22767.11點，不過今日缺少主要上攻力道，導致指數盤中一度翻黑，不過午盤有買盤挹注，終場上漲27.39點或0.12%，收在22742.77點，日K連4黑，成交量為4079.91億元。此外，台股今日收周線，本周下跌811.12點或3.44%，周K拉出一根長黑K棒。中小型股也同步震盪，雖然一度回測平盤，不過終場上漲0.28點或0.11%，收在256.45點，日K結束連5黑，成交量為825.42億元。權值股漲跌不一，權王台積電以1040元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元，不過隨後遇到震盪翻黑，終場收在平盤價1035元；昨日召開法說會的鴻海，即使業績、前景都給出樂觀說法，但股價卻沒有走高，以212元盤上開出，隨後一路走低，最低一度來到206元，終場下跌4.5元或2.13%，收在207點，日K連2黑，拖累大盤指數就有20點；聯發科是權值三雄中唯一走高的，以1240元開出、上漲5元，午盤最高一度來到1275元，終場收在相對高價1270元，上漲35元或2.83%，日K結束連6黑，成功站回5日線。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、鴻準、神達、泰金寶-DR、長榮航；個股成交量排行榜前五名為：台積電、廣達、鴻準、鴻海、神達。