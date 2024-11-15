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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署4日發生公務員陳屍案，疑似因職場霸凌而輕生，發生至今過了11天，國民黨立委廖偉翔今（15）日痛批，拖了這麼久，勞動部部長何佩珊才用臉書宣告不會徇私，不就應證了外界的質疑，加害人真的可以隻手遮天，呼籲行政院院長卓榮泰站出來。立委廖偉翔表示，作為全國勞工權益的主管機關，卻發生職場霸凌，導致1條年輕的生命逝去。相對於勞動部的冷處理、不作為，只能用羞恥、無恥來形容勞動部。廖偉翔指出，霸凌事件11月4日發現，勞動部壓案到8日才說要進行行政調查，「案發至今已經過了11天，何佩珊部長才用臉書宣告，不會徇私。拖了這麼久，不就應證了外界的質疑，加害人真的可以隻手遮天，直通高層、朝中有人嗎？」廖偉翔痛批，加害人可以通天、通高層，所以才會有恃無恐，這不就是勞動部高層縱容的後果，但是勞動部至今無人負責，難道這就是民進黨的責任政治嗎？廖偉翔表示，既然勞動部不想辦、不敢辦、不願意辦，他呼籲行政院院長，應該趕快成立專案小組來進行調查，還給當事人和家屬一個公道，順便清查究竟這幾年還有多少的案子「被吃案」。