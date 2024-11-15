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▲羴大王養生自助吃到飽羊肉爐，550元可吃到帶骨羊肉、羊膝，被視為高CP值。（圖／翻攝自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐FB）

▲羴大王少見供應羊肉爐吃到飽，2023年立冬還曾衝上搜尋排行榜。（圖／翻攝自Google）

▲查詢官方臉書粉專看見頂讓資訊。（圖／翻攝自羴大王養生自助吃到飽羊肉爐FB）

▲Google地圖上也顯示羴大王羊肉爐「永久歇業」。（圖／翻攝自Google）

秋冬進補的好吃羊肉爐名店又少一家了！位在新店碧潭風景區附近的「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」，今年立冬卻沒開門營業，直到最近天氣變冷仍是門窗深鎖，沒想到有粉絲透露，早在年初就看見貼了「頂讓」紅紙，Google地圖上已顯示「永久歇業」。由於過去羴大王只在冬天開賣，讓不少還在想「會不會再開」的人也十分錯愕，直呼還可欣賞溪邊景觀「收起來太可惜了」。位在新店碧潭風景區附近的「羴（ㄕㄢ）大王養生自助吃到飽羊肉爐」，地址是新北市新店區北宜路一段178號，雖然位於上下坡道、停車不方便，被認為交通問題難解，不過正因如此才可以爽吃全羊大餐同時欣賞美美風景，仍有不少人願意遠道而來。「羴大王養生自助吃到飽羊肉爐」夏天6～8月只賣黑糖剉冰，想吃羊肉爐可是得等到冬天9～5月才有。去（2023）年天氣變冷後，搜尋度還默默衝上新排行榜，於Google評論上收穫670則評論、獲得4.4顆星。尤其羊肉爐只要550元就能享受羊肉片、帶骨羊肉、羊膝、麵食、青菜等自助無限吃到飽，自然深受大眾歡迎。不少饕客十分推薦「麻辣羊肉」、「魯羊肉拌飯」，還有內行人透露「老闆的菜都自己種的」，很愛吃他們家的蔬菜，冬天還看得到茼蒿、山茼蒿、甚至珠蔥。未料，今年立冬卻還是沒開門營業，直到最近天氣變冷仍是門窗深鎖，不少人忍不住在臉書社團詢問，沒想到粉絲透露，早在年初就看見貼了「頂讓」紅紙、「前幾天經過，它已不在了」、「真的是有點可惜」。《NOWnews今日新聞》查詢官方臉書粉專，果然看見店主曾在「591」房屋交易網上刊登頂讓資訊；不過如今，網頁上的物件已不存在，記者撥打餐廳電話也無人接聽，Google地圖上則已顯示「永久歇業」。