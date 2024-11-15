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▲專案期間入住和式景觀房，感受英國CASTLE音響帶來的迷人樂音 ，住完還把4萬8000元的音響帶回家。（圖／礁溪老爺提供）

▲不論入住本館或露營車，均能使用休閒設施，泡湯、娛樂，療癒身心。（圖／礁溪老爺提供）

▲晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館推出「小龍慶豐年」春節住房專案，四人同行入住溫泉家庭房，其中的一泊二食專案包含豐盛自助早餐以及龍蝦海陸鍋物套餐。（圖／捷絲旅提供）

礁溪老爺繼2022年與英國CASTLE音響合作創下佳績，今年再度攜手推出「聲.活-音響悅聽專案」，即日起至2025年1月26日，任選三人入住和式景觀套房一晚或雙人入住露營車兩晚，皆含早晚餐，就送一組市價4萬8,000元的真空管音響組，專案售價也只要4萬8,000元，等於可0元入住礁溪老爺！每日限量只有5間。礁溪老爺酒店此次的「聲.活-音響悅聽專案」，全館只設定三間和式景觀房與兩台露營車作為主題空間，因此每日僅能限量5間房。和式景觀房有17坪空間，小旺日可三人入住，和式景觀房以榻榻米起居室、泡湯淋浴間與戶外景觀陽台等空間作為呈現，進房迎面而來的清新藺草香與落地窗外的蘭陽平原美景，深受消費者喜愛更讓人有一秒置身日本的感覺，只要預定本專案就能即刻入住，同步感受英國CASTLE音響帶來的迷人樂音，退房後再把市售價4萬8,000元的Castle Satellite 喇叭與Sovern SV-360 擴大機的音響組合帶回家，現省20,075元 。此專案還送早餐、雲天晚餐。喜歡露營也能選擇雙人入住露營車方案，週一至週五再加碼第三位免費入住，三天兩夜或是兩天一夜住兩間，通通都含野營早晚餐，還能到本館泡湯使用設施療癒身心，專案現省23,100元，限量只有兩車，超值住房即刻開放搶訂。英國 CASTLE 音響創立於 1973 年，是超過半世紀的資深音響品牌，以典雅的英式品味及生產世界頂級原木音箱為著名，曾獲英國著名《HI-FI CHOICE》雜誌與台灣音響雜誌龍頭《新視聽雜誌》評為最佳推薦。CASTLE特別因應台灣市場喜好，首次推出亮白色烤漆的台灣限量版，每個音箱至少要上四層漆才能呈現精緻質感，全台只有50套售完為止。另外，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，則是推出「小龍慶豐年」春節住房專案，優惠期間自2025年1月24日起至2月2日，四人同行入住溫泉家庭房，一泊一食每人每晚僅1,825元起，另提供一泊二食專案，每人每晚僅3,325元起，包含豐盛自助早餐以及龍蝦海陸鍋物套餐。11月30日前於官網訂房還可獲贈春節賀禮，飯店備妥宜蘭暢銷伴手禮「超品起司烘焙工坊」的頂級巧克力夾心餅乾禮盒讓房客帶回家，數量有限，送完為止。