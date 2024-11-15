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▲ano在《民王R》中飾演超美祕書「冴島優佳」。（圖／《民王R》X）

▲▼ano、遠藤憲一（右）在《民王R》中角色互換，也初嚐穿婚紗的體驗。（圖／《民王R》X）

秋季檔話題日劇《民王R》由遠藤憲一主演，大橋和也、山時聰真、滿島真之介、山內圭哉、溝端淳平、金田明夫、岸部一德、ano參演其中，最新一集竟讓遠藤憲一、ano獻出珍貴的穿婚紗初體驗，網友看到ano披白紗的美照後，大讚她可愛且美爆之餘，沒想到遠藤憲一也因為靈魂交換角色的緣故一起變裝，細膩演技獲得許多觀眾好評。《民王R》故事描述即將退休的政壇老將武藤泰山（遠藤憲一 飾），意外接下首相重擔，卻再次捲入靈魂交換的奇妙事件。這次他將與全國人民隨機交換身體，面對接踵而來的突發狀況，他又該如何化險為夷？前祕書貝原茂平（高橋一生 飾）推薦的美女祕書冴島優佳（ano 飾）又會如何輔佐首相度過難關？該劇集結原班人馬之外，還加入更多角色，將把「靈魂交換」推向全新境界。《民王》是改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，2015年播出時，父子靈魂互換的戲碼大受好評；電視台終於在9年後推出續作《民王R》，這次不只父子互換，首相武藤泰山（遠藤憲一 飾）更將升級與全國民眾隨機交換。《民王R》最新一集中，遠藤憲一以精湛演技詮釋靈魂交換後的角色，官方IG也釋出ano穿上純白婚紗的照片，引發粉絲熱烈討論：「ano好可愛！」、「美到哭出來！」、「純白的婚紗把ano襯托的更美了」、「看到ano穿婚紗出場的瞬間，真的太美了，眼睛瞬間變成愛心」。與ano首次合作的遠藤憲一表示：「她的想法很有趣，看起來好像難以親近，但其實還滿好聊的。」因為先前在記者會上被問到：「如果可以交換靈魂的話，想變成誰？」時，遠藤憲一當下回答：「因為很好奇ano的想法，所以想變成她。」沒想到ano竟回：「遠藤先生你跟我幾乎一樣喔！」讓遠藤憲一嚇了一跳。對於睽違9年再次演出續集，遠藤憲一非常開心的說：「60多歲了還能接到這麼有趣、變化多端的角色，真的非常難得。」他為了揣摩角色，會和導演、製作人一起與交換的對象研讀劇本，尋找表演的靈感。遠藤憲一也分享對角色「武藤泰山」的理解：「泰山這個角色最棒的地方就是『沒有跨越不了的高山』這種精神，我也想成為這樣的人。」原 作：《民王》類 型：政治、喜劇導 演：草野翔吾、佐藤惠梨子編 劇：加藤陽一、後藤賢人、岳川崎、富安美尋、保木本真也語 言：日語集 數：4主 演：遠藤憲一、大橋和也、山時聰真、滿島真之介山內圭哉、溝端淳平、金田明夫、岸部一德、ano旁 白：菅田將暉開播日：2024年10月22日收 看：friDay影音