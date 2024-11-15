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湖人頭號球星「詹皇」LeBron James昨天對上灰熊的比賽繳出35分12籃板13助攻，連續3場「大三元」，成為史上最老能達成此表現的球員，如此火燙表現讓人難以聯想他下個月就要滿40歲，NBA知名籃球記者Shams Charania卻表示，他感覺詹皇打完下季就要退役了。昨天賽後，James被問到預期自己還會征戰多久，「我不知道，這不是我能決定的，這取決於我的心，他想打多久，我的身體就會跟上。」但也坦言，「我不會再打那麼久了，說實話，我不知道還剩幾年，無論是1年還2年，我不會打到輪胎脫落才停止，我不是那種人，那是不尊重比賽，只因為我想打球？不，那不是我。」Charania在節目上談起James還會打多久的話題，「他說他不會打到打不動為止。我感覺下個賽季可能是他在NBA的最後一個賽季了。」也許17歲的小兒子Bryce James是他撐下去另一個動力，然後下季明星賽在洛杉磯舉行，他或許也會想為大家留下一些美好回憶，但現在湖人的戰術已經圍繞著接班人Anthony Davis展開。征戰NBA長達22年的James將在下個月30日滿40歲，他是目前NBA年齡最大的球員，但本季至今場均出賽35分鐘，可攻下24.3分、8.1籃板和9.4助攻，身手依舊相當全能，上個月還實現夢想，和大兒子Bronny James完成NBA史上首次「父子同台」紀錄，是否會急流勇退令球迷高度關注。