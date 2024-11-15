我是廣告 請繼續往下閱讀

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳出將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，由於薄瓜瓜身份敏感，引發關注。對此，海基會秘書長羅文嘉今（15）日表示，希望相愛的人都能得到幸福。海基會今日舉行背景說明會，由羅文嘉親自主持，媒體詢問薄瓜瓜的婚事，羅文嘉表示，希望天下相愛的人不論是什麼宗教、什麼性別，人身在何處，在自由的國度也好，在極權的社會也好，都能夠得到幸福。薄瓜瓜仍有中國籍，要成為一名「陸配」還須通過海基會的文書驗證程序。對此，羅文嘉表示，若有收到相關申請，會按照適用在所有對象的規定，並不會有特別的待遇，「法律怎麼規定、程序怎麼規定，就按照程序進行」，如果有收到申請，對任何人都會是一樣的態度。薄瓜瓜的父親薄熙來曾是中共政治局委員、重慶市委書記，過去一度被視為有機會挑戰中共領導人大位的新星，但爆涉嫌受賄、貪污、濫用職權醜聞後落馬，在2012年遭到解職，並被判無期徒刑。