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世界棒球12強賽，中華隊首戰以6比3拿下勝利。支持國內棒球向下扎根，饗賓集團特別邀請花蓮新城國小棒球隊全隊一起到大巨蛋觀賽。小小球員們各個頭頂國旗爆炸頭，手持「逮丸雄勇」的應援標語，成了全場最吸睛焦點，還因此登上韓國KBS電視台。饗賓集團總經理陳毅航表示，12強棒球賽是年底重要賽事，我們希望鼓勵小球員能勇於追夢，站上屬於自己的閃亮舞台。不只到大巨蛋觀賽，饗賓集團也安排小選手們到饗食天堂用餐及參觀101觀景台，花蓮新城國小棒球隊總教練王勇熙表示，偏鄉資源較匱乏，透過這難得的機會，讓孩子們增廣見聞，設立遠大夢想。「饗賓集團」過去擔任中華隊球員膳食「守門人」，今年世界12強賽，饗賓一樣不缺席，因此安排了「新城國小接棒未來」的應援活動，除了讓小球員們能近距離觀看一級選手的比賽，也安排到「饗食天堂」用餐及參觀101大樓「夢想高飛」特展，觀看美國職棒球員大谷翔平「50轟50盜」價值1.4億的紀念球。饗賓集團總經理陳毅航說，除了勉勵小選手，設定目標勇敢追逐夢想，讓下一代認同自己成長的土地，大聲為台灣喝采，是更有意義的事。花蓮新城國小棒球隊過去孕育出不少國手，但因經費短缺，解散十多年後，2015年才在前校長張世璿支持下重新復隊，成軍第二年就拿下花蓮縣第二名，還代表花蓮參加全國比賽。南來北往的參賽，花費相當可觀，為減輕球隊開銷，饗賓將贊助球隊餐食費。陳毅航表示，饗賓全台灣共有85間門市，孩子不管到哪參賽，饗賓旗下品牌餐廳皆可提供孩子們用餐，補充營養也能降低球隊負擔。新城國小校長黃麗花說，花蓮教育資源需要社會各界多元投入，以加強或改善孩子們的原生環境。饗賓以企業角度出發，安排多元活動，對於孩子們未來的人格養成有很大的幫助。饗賓集團實踐社會責任，今年一共邀請了1100名家扶孩子一起到饗食天堂用餐，這次與花蓮新城國小棒球隊接洽後，饗賓集團總經理陳毅航也與小選手們約定，將來只要打進前八強，邀請全隊來饗食天堂用餐，奪得冠軍後還可以再去「INPARADISE 饗饗」舉辦慶功宴。