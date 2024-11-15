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▲溫泉季活動自11／22至明年3／2日止，長達101天。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府將於11／22日晚間6點，在四重溪溫泉公園盛大舉辦「2024屏東四重溪溫泉季系列活動」開幕點燈暨百人踩街儀式。活動特別邀請知名的「十鼓擊樂團」進行震撼開場，以動感鼓聲與光影效果拉開序幕。同時，百人踩街遊行將呈現月琴民謠、北海道肚臍舞及非洲鼓隊等多元在地特色表演，為現場觀眾帶來視覺與聽覺的雙重享受。屏東縣府表示，本屆溫泉季以「風域半島・出湯之泉」為主題，透過光影藝術與自然溫泉的結合，展現四重溪的自然與人文之美。活動將橫跨四重溪溫泉公園與溫泉老街，匯聚超過60攤在地及特色攤位的「溫泉市集」。此外，還規劃「溫泉路跑」、「郵輪巴士」遊程等特色活動，讓旅客深入體驗四重溪的魅力。其中，「郵輪巴士」行程從高鐵左營站直達四重溪，旅程包含參訪四重溪溫泉村、國際級看海美術館、牡丹社事件故事館等地，並提供在地手作體驗，如製作注連繩紀念品，讓旅客不僅能享受旅程，更能帶回珍貴回憶。縣府交旅處指出，本屆溫泉季活動長達101天，至114年3月2日止，並以「木漏れ日（komorebi）」沈浸式光影設計打造園區。活動圍繞「出湯」、「和解」、「綻放」及「湯道」四大主題概念，展區從車城四重溪溫泉公園延伸至牡丹旭海溫泉，展出11件光藝術裝置，讓旅人徜徉於結合自然與光影的夢幻場域中，享受獨特的泡湯體驗。