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麥當勞日前一推出「厚鬆餅堡」系列早餐，就吸引大批民眾瘋搶，迅速賣光。昨（14）日台中市長盧秀燕跟上風潮，發佈厚鬆餅堡試吃影片，沈默了10秒，給出「不錯吃」的評價，表情耐人尋味。台中市長盧秀燕14日上傳試吃麥當勞爆紅「厚鬆餅堡」影片，影片中可見她拿著厚鬆餅堡，連說3次「爆紅」、「排隊」，表示鬆餅堡「像我的巴掌這麼大」，直呼「我很期待」。盧秀燕隨後直接開吃，過程中表情耐人尋味，儘管拍攝者詢問「好吃嗎？」，仍沈默憋笑，讓拍攝者試圖救場表示，「不好吃嗎？」、「難以言喻？」、「醞釀有點久」。隨後，盧秀燕終於開口表示，「老實說，這把它綜合起來，確實是有點，特別的口感」，並直呼「不錯吃」。影片曝光後，網友留言表示，「不想得罪的說法嗎」、「沒關係啦，吃不慣可以直說」、「市長反應好可愛」、「一言難盡的口感嗎」、「這表情不妙」。