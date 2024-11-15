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美國總統當選人川普（Donald Trump）繼續公布最新人事任命，提名曾經的大選競爭對手、小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任美國衛生與公共服務部（簡稱HHS）部長，由於小羅勃甘迺迪是著名的疫苗懷疑論者，這樣的人來接掌衛生部會對美國民眾健康帶來何種影響，引發外界關注。對此，《經濟學人》也特別撰文分析小羅勃甘迺迪這位反疫苗大將可能造成的改變。《經濟學人》報導指出，小羅勃甘迺迪被提名擔任衛生部長，公衛界的普遍反應是「恐懼和難以置信」，有專家更以「NASA署長由地平論者接管」來比喻小羅勃甘迺迪的人事案，直呼這安排十分不適當。小羅勃甘迺迪宣揚反疫苗的主張，曾建議家長不要遵循美國疾病管制與預防中心（CDC）的接種疫苗指導，但是這些反疫苗理論絕大多數都已被證實是錯誤的或只是陰謀論，若家長真的停止替兒童接種疫苗，將帶來極具破壞性的公衛風險。除了反疫苗外，小羅勃甘迺迪也曾承諾解散美國大部分核心公共衛生機構，包括疾病管制與預防中心，食品和藥物管理局和美國國立衛生研究院等等，沒人知道小羅勃甘迺迪是否會真的實現這些諾言，而若這些機構真的被關閉，對於美國公衛將由「偽科學」取代的擔憂也並非沒有道理。然而，小羅勃甘迺迪的主張也有其可取之處，像他長期關注美國民眾應對慢性病的狀況，提倡用運動與健康飲食代替藥物治療，小羅勃甘迺迪對大型食品和大型製藥公司與政府部門之間政商連結過於密切的批評，也確實點出了這些大企業與監管機構的複雜關係，需要更透明的制衡。《經濟學人》報導表示，小羅勃甘迺迪對大型食品和大型製藥公司的敵意，很可能讓他在共和黨內遇到麻煩，且與川普其他高度忠誠的內閣人選不同，小羅勃甘迺迪與川普在選舉後期才合流，並不被認為是「MAGA（讓美國再次偉大）」的忠實信徒，川普對於小羅勃甘迺迪打算推動的公衛改革，會給予多少實質支持仍待後續觀察。