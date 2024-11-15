我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部觀光署主秘方正光及金門縣政府觀光處處長許績鑫與公協會代表及業者們共同推動「永續金綠宿標章」。(圖/金門縣府提供)

▲▲活動現場除了佈置成到金門旅遊必去的「模範街」，同時也可以吃到近馳名的「金門貢糖」。(圖/金門縣府提供)

金門縣政府大力推動友善金門及綠色永續旅遊，14日舉辦「永續金魅力」活動揭幕，除表揚20家獲頒「永續金綠宿標章」業者，並推出五大「永續金魅力 金門逗陣遊」遊程，提供旅客多元且深度旅遊體驗。交通部觀光署主任秘書方正光到場祝賀，期望旅客在享受金門獨特美景的同時，能體會金門對環境保護承諾的深意。金門縣觀光處處長許績鑫表示，為落實陳福海縣長推動友善金門和永續旅遊理念，縣府積極爭取交通部觀光署第六期綜合建設計畫經費及爭取成立觀光圈，透過經費的挹注，每年定期輔導當地合法旅宿業者。今年特別聚焦於打造友善旅宿，透過專業指導與資源支持，協助業者提升服務標準與永續發展，共有20家合法旅宿業者獲得「永續金綠宿標章」。14日「永續金魅力」在交通部旅遊服務中心辦理，交通部觀光署主任秘書方正光到場祝賀指出，永續旅遊是全球趨勢，推動綠色旅宿不僅能夠提升旅遊品質，也讓遊客更具責任感，期望旅客在享受金門獨特美景的同時，能體會金門對環境保護的承諾用心，此計畫將持續為金門建立綠色旅宿與責任旅遊典範。此外，金門縣旅館商業同業公會理事長白國良、金門縣小客車租賃商業同業公會理事長李清泉及金門縣旅行商業同業公會理事黃勇富等代表也出席支持，此次獲得「永續金綠宿標章」之合法旅宿業者計有20家，蒞會獲頒標章業者計有5家:「浯江大飯店」、「金門好朋友民宿」、「Q居微生活城中館」、「煦樂軒古厝民宿」及「言·午·木·子」，將成為帶頭推動永續旅宿動力。許績鑫處長進一步表示，為推廣永續觀光，金門縣政府推出五條「永續金魅力 金門逗陣遊」遊程供旅客選擇，包括金奇體驗、黃金漫遊、金彩樂活、國際金門和悠遊騎趣，為不同客群量身打造多元且深度旅遊體今，也讓旅客深入體驗金門生態之美、低碳交通便利、文化歷史及在地特色美食，全面感受金門在永續理念下的多元魅力，為國內外旅客創造責任旅遊典範。