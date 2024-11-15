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美國財政部於台北時間11月15日公布半年度匯率政策報告，台灣、日本、南韓、新加玻等國續被列入觀察名單，中央銀行今（15）日說明，美方有對我國提出兩項建議，為要求密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險，以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。央行指出，美國財政部公布半年度匯率政策報告(檢視期間為2023年下半年至2024年上半年)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、新加坡、越南、日本及台灣續列為觀察名單。另新增南韓為觀察名單，且本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達570億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.7%、本行淨賣匯約110億美元(GDP之-1.4%)。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準本，包括對美商品及服務貿易順差逾150億美元、經常帳順差對GDP比率逾3%和淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月(含)以上為淨買匯，爰被續列為觀察名單。央行指出，美方報告對我方提出密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險和央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面建議。央行稱與美國財政部溝通管道順暢，上述美方相關建議實與本行經營目標及匯率政策一致，像是新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行也將本於職責維持外匯市場秩序，未來台美雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。