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外媒《路透社》引述多名知情人士指出，我國總統賴清德計畫在數週內，出訪台灣位於太平洋的友邦，可能過境美國的夏威夷和關島，總統府則回應，賴清德目前沒有出國的計劃，如果有，將在適當的時候宣布。對此，中國外交部發言人林劍表示堅決反對，敦促美國不要允許賴清德過境。據《路透社》報導，賴清德自從今年1月勝選、5月上任以來，尚未有出訪經歷，中國一向將民主台灣視為自己的領土，討厭賴清德並稱其為分離主義者，還一貫反對台灣政府與其他國家任何的官方互動。眼見中國對台灣的施壓持續，台灣在太平洋地區的外交關係面臨風險，賴清德有意訪問台灣在太平洋的友邦，目前該區域的馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，是仍與台灣保持邦交的3個國家。值得注意的是，消息人士透露，賴清德可能在這次出訪過程於關島、夏威夷停留，這2地都是美軍在本土以外的重要基地。美國國務院1名發言人被問及此事時回應：「我們建議你向台灣當局詢問有關台灣高層官員的出訪計畫。我們沒有更多訊息。」總統府則回應，賴清德目前沒有出國的計劃，如果有，政府將在適當的時候宣布。中國外交部發言人林劍於例行記者會上被問到此事，林劍回應稱中國政府的一貫立場就是堅決反對此類過境，批評這類「政治操弄、謀獨挑釁」的行徑阻擋不了中國統一大勢，敦促美國恪守一個中國原則，不要允許賴清德過境，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，維護中美關係和台海和平穩定。