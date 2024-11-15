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今（15）日中華男籃在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行第二階段練球，立法委員、也是TPBL會長莊瑞雄以及體育署署長鄭世忠到場為男籃國手們加油鼓勵，送出加菜金和營養品加以慰問。而對於日前中華籃協副秘書長張承中提出關於國內歸化無政策可言、第二歸化球員遙遙無期一事，兩人也做出回應。今天特別到場鼓勵中華隊在亞洲盃資格賽打出一場漂亮勝利，莊瑞雄表示「國家隊成軍，當然希望幫他們加油。」，也盼全台灣球迷可以進場看看，看能不能延續12強中華棒球隊的氣勢，「拚就對了」。至於之前張承中說的關於洋將歸化政策「形同虛設」一事，直言籃協僅有責任而無資源，體育署要球員拿到身分證才能給資源，這根本是「雞生蛋，蛋生雞」的無解問題。「我認為應該要有第2個歸化，要有複數歸化球員的政策，但我們現在沒有。」張承中表示特別感謝莊瑞雄委員促成，但其實現在還是回到規章問題，台灣就是沒有一個明確的法規可走。莊瑞雄今天在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心時接受媒體訪問，對於第二歸化球員遙遙無期一事，他表示不至於絕望，大家都還在努力。而體育署長鄭世忠則也做出回應，他表示內政部一直有在交涉，究竟要不要因為體育而進一步開放相關政策。台灣到底在國際賽能不能有第二名歸化球員可用，鄭世忠強調「不會絕望」，但還是要以國家政策來看，「不能說（球員）來就要收，細節還要細談。」