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▲Tommy（右）和Yuma（左）發生不倫戀，讓Ryu（中）戴綠帽，掀起網友討論。（圖／Yuma IG）

▲Iku老師在影片中痛批Tommy，也希望先前的合作廠商可以和對方切割。（圖／Iku老師/Ikulaoshi YouTube）

近來擁有百萬訂閱的YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma爆出雙雙出軌醜聞，其中Yuma出軌的對象還是同為日籍YouTuber的Tommy，讓粉絲感到相當震驚。身為Ryu好友的網紅Iku老師，對於此次事件也看不下去，表示得知是Yuma先出軌Tommy一事，感到很震驚也很心疼Ryu，自己有傳訊息關心Ryu，對方也很快就給予回應，2人也約好之後要相聚小酌，Iku老師也在影片中不客氣痛批Tommy的行為「爛到極點」，直呼「從來沒見過這種人」，他也澄清這種狀況在日本不常見。Iku老師在影片中透露，雖然覺得自己對於此事件睜一隻眼閉一隻眼比較好，但是Ryu一直是他的偶像，對方的頻道「RYUuu TV／學日文看日本」也是他的目標，雙方先前透過合作認識，更進而成為朋友，所以他想為朋友的狀況說說話，也已經經過Ryu的同意，才決定拍影片討論這件事情。Iku老師表示，自己起初完全不知道這些狀況，是和網友一起看到婚變消息，才得知Ryu和Yuma的狀況。但即使他不清楚實際的狀況，他還是傳訊息關心Ryu，並鼓勵對方持續創作拍片，對方也有回應他的訊息，雖然沒有透露內容，但可以知道雙方已經約好之後要一起聚餐；至於Yuma，Iku老師不認同女方的行為，「但因為妳是Ryu選的人」，且雙方之前也有一起聚餐，所以他還是尊重Ryu和Yuma的決定。最後Iku老師提到Tommy，表示雖然2人不認識，但他得知對方的行徑之後，「我認為是…你做的事情爛到極點，不管怎樣的狀況，敢對朋友的妻子出手？完全不考慮朋友的感受？我從來沒有見過這樣的人，我認識的朋友裡面，一個都沒有是這樣的人」，對於Tommy先前一再和Yuma有不軌行為，他忍不住大嘆失望，並認為Tommy的道歉貼文一點感情都沒有。Iku老師也說，自己已經沒辦法再看Tommy的影片，且好奇為何過去的廠商沒有和Tommy切割，「如果是我，他介紹的東西我不會買」，他也認為台灣人應該要生氣，「政府的案子用的是台灣國民的稅金，不覺得生氣嗎？台灣人辛辛苦苦付的錢運用在這樣的人身上？不覺得奇怪嗎？」希望大家應該好好深思這次的事件。