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▲瑞典平等部長布蘭登伯格（Paulina Brandberg）的「香蕉恐懼症」成為近日瑞典政壇的討論話題。（圖／翻攝自布蘭登伯格的X）

瑞典平等部長布蘭登伯格（Paulina Brandberg）的「香蕉恐懼症」成為近日瑞典政壇的討論話題，因為布蘭登伯格辦公室信件被媒體曝光，內容顯示布蘭登伯格出席活動前，助手都要與對方多次溝通確認活動現場沒有香蕉，然後幕僚在活動當天還會提前到場，確保現場沒有「漏網之蕉」。雖然「香蕉恐懼症」十分罕見，但是瑞典首相與多位議員都力挺布蘭登伯格，認為這完全不影響她工作。根據《衛報》報導，布蘭登伯格之前就曾公開說過自己不喜歡香蕉，並自嘲「這可能是世界上最奇怪的恐懼症」，但一直到本週當地媒體曝光布蘭登伯格辦公室的電郵，外界才知道布蘭登伯格對香蕉的恐懼不是說說而已。電子郵件內容顯示，布蘭登伯格的幕僚在參加活動前，都會與對方先溝通確認現場沒有香蕉，包括布蘭登伯格與國會議長開會前，幕僚也會聯絡議長辦公室，敦促對方確保「房間裡沒有香蕉的痕跡」。從信件中可以看見，布蘭登伯格參加活動中所須經過出入的任何空間都不得有香蕉，以確保活動能順利進行，因此不僅是布蘭登伯格出席的活動現場，連相鄰場地也不行有香蕉。對於辦公室信件被曝光後引發討論，布蘭登伯格回應表示，香蕉恐懼症是她「正在尋求專業幫助」的一個課題，並用過敏來形容對香蕉的感受。瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）則力挺布蘭登伯格，認為布蘭德伯格的特殊恐蕉症並未影響政府工作，「我非常尊重有不同恐懼症的人」。