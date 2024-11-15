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▲現場查扣安非他命、現金，並在嫌犯住處搜出槍枝零組件及海洛因、大麻。（枋寮警分局提供）

▲依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌，將呂嫌移送橋頭地檢署。（枋寮警分局提供）

屏東縣警局枋寮分局與高雄市湖內分局專案小組，日前在高雄市燕巢區執行緝捕行動。行動中，嫌犯駕車拒檢並衝撞警車，警方朝其自小客車輪胎連開9槍，迅速逮捕40歲呂姓毒品通緝犯。警方表示，呂姓通緝犯因毒品案遭判刑4年及2個月定讞，但未到案執行，期間更持續販毒籌措逃亡費用。枋寮偵查隊掌握線報，報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮偵辦，並與湖內分局偵查隊組成專案小組，經長期跟監蒐證，於11日攜帶合法搜索票及拘票執行緝捕行動。警方於高雄市燕巢區埋伏，發現呂嫌準備駕車外出，隨即上前表明身分實施攔檢。呂嫌拒檢並加速駕車衝撞警方偵防車，小組成員見情況危急，為保護人員安全，當場朝空鳴槍警告並射擊其車輪，隨後將呂嫌從車內強勢拉下逮捕。全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌，將呂嫌移送橋頭地檢署偵辦，並持續追查上游來源。