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▲復刻多處《神鬼戰士II》的經典場景，15日開幕首三日，拍照打卡並分享，即有機會獲得超值福袋乙個。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.15)

▲今日正式開幕，影城推出多項好禮與福袋，吸引影迷大排長龍兌換。(圖／記者金武鳳攝，2024.11.15)

台中市廣三SOGO百貨18樓的王牌映画影城，8月下旬試營運至今已吸客逾萬人，今日正式開幕，影城推出多項好禮與福袋，吸引影迷大排長龍兌換。SOGO百貨店長尤榮川表示，王牌映画影城擁有全台最高視角，身歷其境的影音設備，藝術與商業兼具的選片定位，要為年輕世代的觀眾，帶來全方位的觀影高度。為慶祝影城開幕，特別以電影專屬的開場活動ACTION歡慶，並響應睽違25年後再度推出續集的《神鬼戰士II》，影城工作人員不僅化身電影中的角色，現場還特別鋪設紅地毯，讓到場觀眾感受希臘羅馬時代的貴族尊榮感，並復刻多處《神鬼戰士II》的經典場景，15日開幕首三日，於18樓影城指定場景拍照打卡並分享，即有機會獲得超值福袋乙個，內含電影票、影城餐飲兌換券、World Gym世界健身俱樂部20天課程體驗券，海底撈滿千送百折價券等多項好禮，限量300份。此外，開幕當天晚上7點30分，特別加碼企劃「《神鬼戰士II》特別場」乙場電影票優惠活動，凡購買特別場，除了可獲得獨家電影海報款之外，現場將再抽出5位幸運觀眾，可獲得電影限量贈品，特別場優惠價只要230元。為歡慶開幕特企，即日起，只要加入影城官方Line帳號成為好友，並完成指定任務，開幕當日早上11點起於影城現場排隊領號，即可兌換免費電影票乙張。王牌映画影城以黑白灰為主色調，規劃出兩區別具特色的電影廊道，穿越「時空光廊」感受經典的魅力，在金獎「動畫大師」面前獲得實踐夢想的力量，法式沙龍的空間氛圍感，讓觀眾在進入影廳前便能感受到濃厚的電影氛圍。影城內設有9座影廳，其中「CineArt」廳和「CineAnime」廳，兩個特色主題影廳，全天候帶狀式的播映藝術電影和動漫電影，為喜愛藝術電影的資深影迷們，提供全年無休的大師級電影饗宴。金馬獎季即將到來，11月週週都有影展FU，包括：金馬影帝李康生等台灣實力派演員主演的《默視錄》；金馬獎最佳導演鍾孟宏最新執導電影作品《餘燼》；繼《有生之年》後再度攜手飾演夫妻的喜翔、楊貴媚，在《春行》中娓娓道出美好事物一去不復返的遺憾。除了華語影片外；由金獎影后茱莉安摩爾主演的《隔壁的房間》；以及日本實力派女星杏在《難言之隱》中輕柔又溫暖地擁抱那顆早已千瘡百孔的靈魂；以上皆是喜愛藝術片影迷們，不容錯過的好片。