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為了提升股東價值，拯救近期疲軟的股價，韓國三星電子今（15）日宣布，回購總額高達10兆韓元、約新台幣2300億元的自家股票，這是繼2017年回購9.3兆韓元自家股票後，三星電子時隔7年再度實施的穩定股價舉措。根據《韓聯社》報導，三星電子於15日召開董事會，並公告決定在未來一年內分批回購總額達10兆韓元的自家股票。其中，價值3兆韓元的自家股票將在3個月內回購完畢並全部銷毀。其餘7兆韓元的自家股票，則將在後續董事會決議中，從提升股東價值的角度，對運用方案及時機等進行多方面討論後，再作出處置決定。在近期股價下跌趨勢明顯的情況下，三星電子此舉被解讀為展現了強烈的股價防衛意志。另外，這也是預見川普2.0時代可能導致美中矛盾加劇，以及半導體行業景氣逆風等多重因素影響下，所做出的應對之舉。三星電子今年以來股價已大跌32％。三星電子於2017年也曾回購高達9.3兆韓元的自家股票，並在回購後將其中的50％銷毀，成功提高了每股價值，順利拉抬股價。