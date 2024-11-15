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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）最新談話聲稱不急著降息後，市場對12月降息的期待降溫，加上美國大選後帶來的漲勢已經失去動力，美股15日開盤各主要指數齊聲下挫，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌275.24點或0.63％；標普500指數下跌57.42點或0.97％；那斯達克指數下跌289.38點或1.51％；費城半導體指數下跌78.76點或1.57％。根據《CNBC》報導，鮑爾的言論讓市場降低了聯準會將於12月再次降息的預期，根據芝商所的FedWatch工具，在鮑爾談話後預測12月降息的交易員立即減少了25％，雖然仍有59％的交易員押注降息，但和之前超過80％的交易員相信12月降息的氣氛已大不相同，現在也有41％交易員認為12月利率將維持穩定。CFRA Research首席投資策略師史托瓦（Sam Stovall）表示，投資者正在喘口氣，重新評估市場。目前並沒有看到任何對股市來說相當負面的因素，但市場總是對任何可能的消極跡象保持警戒。在最新經濟數據方面，10月整體零售銷售數據比9月增加0.4％，略優於經濟學家預估的0.3％。而在焦點個股方面，反疫苗的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被川普提名擔任衛生部長後，製藥股承受賣壓，標普生技ETF盤中下跌超過5％，恐將寫下2022年1月以來最糟糕的單週紀錄。