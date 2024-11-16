澎湖杏仁茶公主懷胎十月終於生下女兒囉！女星「塵塵（陳俋塵）」今年3月懷孕，和老公温以飛（肯尼）一起迎接新生命的到來，終於在今（16）日上午順產生下女兒，一家三口也在第一時間留下合影紀念，塵塵則表示：「我選擇自然產，幸好在醫院待產有打無痛，不然不知道那過程會有多難熬。」
杏仁茶公主懷孕仍拼事業！懷胎十月終於生下女兒
如果近兩年有去澎湖遊玩的民眾，應該都知道澎湖知名的「二崁聚落」杏仁茶是必喝特產之一，有網友經常看到一位漂亮的女生，紛紛發上網討論，其實本尊就是女星「塵塵（陳俋塵）」啦！在過去兩年間，塵塵和老公温以飛一起回澎湖家鄉創業打拼，包括杏仁茶家業以及文創商品店「二崁春」都有著不錯的成績。
而兩人在登記結婚之後，在今年3月塵塵終於如願懷孕，但她仍一邊打拼事業一邊照料身子，終於在懷胎將近滿十個月，於今天上午9時20分，順利生下可愛的小女兒，一家三口的合影看上去實在非常的溫馨。
塵塵醫院待產熬了快兩天！靠無痛神解救勸孕媽：真的要打別省錢
塵塵接受《NOWnews》訪問時表示，自己是在11月14日上午9點前往醫院準備催生待產，接著慢慢等待開指，終於在11月16日凌晨被醫生宣布已經開指6.7公分，隨時都有可能生下女兒，親朋好友也都非常關心其狀況，包括有同為懷孕過的親友也詢問：「會不會很不舒服」、「現在會不會很痛」等。
只不過因為塵塵在下午時就已經有打無痛針，因此即便已經開指6.7公分，疼痛感也減緩不少，讓她在待產的過程當中感到非常欣慰。塵塵說：「雖然無痛針要價上萬元，但對於自然產的孕婦來說，在生產前真的必須要打，千萬不要省這個錢」，連有懷孕的親友都說：「無痛到底是什麼神奇的解藥」！
孕婦施打無痛針是什麼？打在哪個部位、市面價格一次看
而對於新手爸媽來說可能會不知道什麼是無痛針，就是在小孩準備出生之前，孕婦在等待開指時所打的麻醉性藥物，醫師會在特定部位施打，例如皮膚和神經結構，並且施打麻醉藥物時會使用微型針頭，大多數的產婦只會感受到輕微且短暫的疼痛。
當麻醉藥物開始生效後，產婦的疼痛感會逐漸減輕或消失，而且這些麻醉藥物都是安全有效的，不會對產婦和胎兒的健康造成負面影響。至於價位的部分，還是要看各大醫院不同價碼，平均約落在6000元至1萬5千元都有，有些診所收費可能更高。如果未來民眾也成為新手爸媽，或是第一胎沒打過的民眾，在選擇自然產時就能選擇無痛分娩哦！無論如何，也恭喜塵塵與老公温以飛喜獲千金啦！
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如果近兩年有去澎湖遊玩的民眾，應該都知道澎湖知名的「二崁聚落」杏仁茶是必喝特產之一，有網友經常看到一位漂亮的女生，紛紛發上網討論，其實本尊就是女星「塵塵（陳俋塵）」啦！在過去兩年間，塵塵和老公温以飛一起回澎湖家鄉創業打拼，包括杏仁茶家業以及文創商品店「二崁春」都有著不錯的成績。
而兩人在登記結婚之後，在今年3月塵塵終於如願懷孕，但她仍一邊打拼事業一邊照料身子，終於在懷胎將近滿十個月，於今天上午9時20分，順利生下可愛的小女兒，一家三口的合影看上去實在非常的溫馨。
塵塵醫院待產熬了快兩天！靠無痛神解救勸孕媽：真的要打別省錢
塵塵接受《NOWnews》訪問時表示，自己是在11月14日上午9點前往醫院準備催生待產，接著慢慢等待開指，終於在11月16日凌晨被醫生宣布已經開指6.7公分，隨時都有可能生下女兒，親朋好友也都非常關心其狀況，包括有同為懷孕過的親友也詢問：「會不會很不舒服」、「現在會不會很痛」等。
只不過因為塵塵在下午時就已經有打無痛針，因此即便已經開指6.7公分，疼痛感也減緩不少，讓她在待產的過程當中感到非常欣慰。塵塵說：「雖然無痛針要價上萬元，但對於自然產的孕婦來說，在生產前真的必須要打，千萬不要省這個錢」，連有懷孕的親友都說：「無痛到底是什麼神奇的解藥」！
孕婦施打無痛針是什麼？打在哪個部位、市面價格一次看
而對於新手爸媽來說可能會不知道什麼是無痛針，就是在小孩準備出生之前，孕婦在等待開指時所打的麻醉性藥物，醫師會在特定部位施打，例如皮膚和神經結構，並且施打麻醉藥物時會使用微型針頭，大多數的產婦只會感受到輕微且短暫的疼痛。
當麻醉藥物開始生效後，產婦的疼痛感會逐漸減輕或消失，而且這些麻醉藥物都是安全有效的，不會對產婦和胎兒的健康造成負面影響。至於價位的部分，還是要看各大醫院不同價碼，平均約落在6000元至1萬5千元都有，有些診所收費可能更高。如果未來民眾也成為新手爸媽，或是第一胎沒打過的民眾，在選擇自然產時就能選擇無痛分娩哦！無論如何，也恭喜塵塵與老公温以飛喜獲千金啦！