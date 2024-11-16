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▲塵塵今（16）日上午9時20分左右順利生下女兒，老公在一旁陪產，一家三口合影非常溫馨。（圖/温以飛提供）

▲塵塵在醫院待產時打無痛針，止痛效果非常好，即便開指將近7公分，仍沒有感覺到劇烈疼痛。（圖/温以飛提供）

澎湖杏仁茶公主懷胎十月終於生下女兒囉！女星「塵塵（陳俋塵）」今年3月懷孕，和老公温以飛（肯尼）一起迎接新生命的到來，終於在今（16）日上午順產生下女兒，一家三口也在第一時間留下合影紀念，如果近兩年有去澎湖遊玩的民眾，在過去兩年間，塵塵和老公温以飛一起回澎湖家鄉創業打拼，包括杏仁茶家業以及文創商品店「二崁春」都有著不錯的成績。而兩人在登記結婚之後，在今年3月塵塵終於如願懷孕，但她仍一邊打拼事業一邊照料身子，終於在懷胎將近滿十個月，塵塵接受《NOWnews》訪問時表示，，隨時都有可能生下女兒，親朋好友也都非常關心其狀況，包括有同為懷孕過的親友也詢問：「會不會很不舒服」、「現在會不會很痛」等。，讓她在待產的過程當中感到非常欣慰。而對於新手爸媽來說可能會不知道什麼是無痛針，就是在小孩準備出生之前，至於價位的部分，還是要看各大醫院不同價碼，，有些診所收費可能更高。如果未來民眾也成為新手爸媽，或是第一胎沒打過的民眾，在選擇自然產時就能選擇無痛分娩哦！無論如何，也恭喜塵塵與老公温以飛喜獲千金啦！