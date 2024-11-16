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▲天兔颱風16日6時中心位置在高雄的西南方海面約60公里之處，以每小時13公里速度，向東北進行。（圖／中央氣象署）

▲目前暴風圈已接觸台灣南部陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成降雨威脅。（圖／中央氣象署）

今年第25號颱風「天兔」中心今（16）日在台灣西南方近海，向東北移動，目前暴風圈已接觸到南部地區，中央氣象署也針對台南、高雄、屏東、花東5縣市發布大豪雨特報，但天兔颱風目前仍在減弱當中，氣象署預報員劉沛滕透露，可能還沒登陸就會減弱為熱帶性低氣壓，等到明日新一波東北季風報到後，就輪到北部、東北部變涼有雨。天兔颱風16日6時中心位置在高雄的西南方海面約60公里之處，以每小時13公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑50公里。大雨：花蓮縣、蘭嶼綠島豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣大豪雨：屏東縣山區、台東縣山區陸上：高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。海上：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。根據氣象署最新資料顯示，天兔颱風過去3小時暴風圈略為縮小，目前暴風圈已接觸台灣南部陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。氣象署預報員劉沛滕透露，；而颱風消散後，緊接而來的是新一波東北季風將在明日報到，迎風面都會轉為有雨的天氣型態，