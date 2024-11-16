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▲天兔颱風前後已分別受到菲律賓島及台灣陸地的破壞，以及北方乾空氣逸入，目前正持續減弱當中。（圖／取自臉書「林老師氣象站」）

▲另一個颱風「萬宜」，目前已經增強為中颱，下週進入南海後，將使台灣環境水氣增多。（圖／中央氣象署）

天兔颱風目前在台灣西南方近海，向東北移動，臺灣大學大氣科學博士林得恩預估，天兔今（16）日白天就有機會降到熱帶性低氣壓，「結束不到96小時的生命。」不過值得注意的是，另一個颱風萬宜已增強為中颱，雖對台灣天氣沒有直接影響，但下週萬宜進入南海後，將導致台灣水氣增多，降雨機率提高。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示天兔颱風變小又變弱，並持續朝東北風向前進，「由於之前在巴士海峽就被蹂躪一番，元氣大傷」，再加上一路過來，前後已分別受到菲律賓島及台灣陸地的破壞，以及北方乾空氣逸入，林得恩預估，天兔颱風今日白天就有機會降到熱帶性低氣壓，；至於另一個颱風「萬宜」，目前已經增強為中颱，持續朝西北西移動，雖然對台灣天氣暫時沒有造成影響，但萬宜颱風下週進入南海後，將使台灣環境水氣增多，導致天氣不穩定，下雨機會也跟著提高。天兔颱風16日6時中心位置在高雄的西南方海面約60公里之處，以每小時13公里速度，向東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑50公里。中央氣象署預報員劉沛滕透露，天兔颱風持續減弱中，