天兔颱風今（16）日暴風圈籠罩南部，強度雖持續減弱，卻激發出強烈雨帶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，台南、高雄、屏東地區可能出現豪雨，導致局部積淹水現象，水利署也針對台南、高雄市發布淹水警戒。許多南部網友半夜被雷聲、雨聲驚醒，紛紛嚇喊：「比之前颱風假更有感」、「現正熱映雷公也瘋狂」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，天兔颱風雖然快要不成颱形，卻激發出強烈雨帶，替台南、高雄、屏東地區帶來豪雨，可能產生局部積淹水現象，提醒半夜至清晨外出的人多留意，「預計上午過後，雨帶就會遠離南部。」
對此，許多南部網友紛紛在下方回報，「台南永康爆雨超過五小時了，比之前颱風假更有感」、「現在台南雷聲超大，睡著了都可以被驚醒」、「整晚打雷閃電，方圓幾里的車響，有夠誇張」、「高雄根本倒雨」、「台南的天空在開趴耶，現正熱映雷公也瘋狂」、「下班開車根本看不到路，剛安全到家」。
🟡淹水警戒範圍
一級警戒：台南市南區。
二級警戒：高雄市湖內區、茄萣區；台南市仁德區、安平區、安南區。
⚠️淹水警戒怎麼看
一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
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對此，許多南部網友紛紛在下方回報，「台南永康爆雨超過五小時了，比之前颱風假更有感」、「現在台南雷聲超大，睡著了都可以被驚醒」、「整晚打雷閃電，方圓幾里的車響，有夠誇張」、「高雄根本倒雨」、「台南的天空在開趴耶，現正熱映雷公也瘋狂」、「下班開車根本看不到路，剛安全到家」。
🟡淹水警戒範圍
一級警戒：台南市南區。
二級警戒：高雄市湖內區、茄萣區；台南市仁德區、安平區、安南區。
⚠️淹水警戒怎麼看
一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。