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▲▼本次台中停水影響戶數約22.5萬戶，包含潭子區、北屯、西屯、南屯區、北、中、南、東、西區及烏日區部分區域皆受影響。。（圖／翻攝自來水公司官網）

▲自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。（圖／記者顏幸如攝）

台灣自來水公司第4區管理處公告，為維持大台中市民供水穩定，18日起將辦理多項改善工程，工程需停止供水。自11月18日上午10時開始，台中市潭子區、烏日區、北屯區等10個行政區將停水36小時，一路到11月19日晚間22時才恢復供水，預計有22.5萬戶受影響，提醒大家盡快儲水。自來水公司表示，18日將辦理「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設改接工程」等四案聯合停水改善工程。，包含潭子區、北屯、西屯、南屯區、北、中、南、東、西區及烏日區部分區域皆受影響。台中市烏日里（部分）、湖日里（部分）、九德里（部分）；甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）；平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里（部分）、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里（部分）、舊社里（部分）、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、新平里、大德里、仁愛里、忠平里。全區（建成里除外）；全區；長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）、福平里（部分）、崇倫里、福順里（部分）、西川里、樹德里、樹義里（部分）、工學里（部分）、和平里（部分）；東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里（部分）、十甲里（部分）、東英里（部分）、東信里。全區；三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、黎明里、新生里（部分）、鎮平里（部分）、豐樂里、楓樹里（部分）、向心里；上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里（部分）、逢甲里、西平里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里（部分）。台中市福仁里、嘉仁里、潭陽里、潭北里。自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。