根據美媒《ESPN》名記者Shams Charania稍早最新報導指出，NBA今年的全明星賽即將迎來重大改制，其中最大的變化為不再是傳統的東西區2支全明星球隊對決，而是預計將改變為合計分成4支球隊，並以錦標賽的模式進行角逐。
NBA2025明星賽將迎改制 東西區對抗改為錦標賽
根據Shams Charania表示，NBA官方目前正在認真討論2025年全明星賽的全新比賽形式，該賽制由3支全明星球隊組成，每支球隊共有8名球員，另1支則為新秀賽的獲勝球隊。這4支隊伍將彼此對陣——例如，1隊對陣3隊，2隊對陣4隊，然而最終的勝者將進入到錦標賽決賽。
上屆明星賽毫無防守 總裁坦言競爭性下降
在今年2月的全明星賽上，東區全明星隊以211：186戰勝西區全明星，這場比賽也成為NBA歷史上得分最高的全明星賽，但NBA總裁Adam Silver在公開和私下場合，都承認明星賽的競爭水平大幅下降，因此他一直在尋求為2025年的全明星賽，增添更多可能的獨特性。
報導當中也指出，NBA的球隊管理階層、教練和球員，過去幾個月內事實上一直在與聯盟官員討論新的全明星賽概念，其中包括在7月份拉斯維加斯夏季聯賽期間的廣泛交流。各方都期盼能夠為全明星賽尋找一個全新的、有創意的方向，並透過這場由頂尖球員參與的快速錦標賽形式，目前已經得到了各方的支持。
而2025年全明星賽，則定於2月16日在舊金山的大通中心舉行，也就是金州勇士隊的主場，Stephen Curry是2025年全明星賽主辦城市灣區的代表人物，他過去同樣也與幾位全明星球員，共同對今年的明星賽提出了意見和建議。
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根據Shams Charania表示，NBA官方目前正在認真討論2025年全明星賽的全新比賽形式，該賽制由3支全明星球隊組成，每支球隊共有8名球員，另1支則為新秀賽的獲勝球隊。這4支隊伍將彼此對陣——例如，1隊對陣3隊，2隊對陣4隊，然而最終的勝者將進入到錦標賽決賽。
上屆明星賽毫無防守 總裁坦言競爭性下降
在今年2月的全明星賽上，東區全明星隊以211：186戰勝西區全明星，這場比賽也成為NBA歷史上得分最高的全明星賽，但NBA總裁Adam Silver在公開和私下場合，都承認明星賽的競爭水平大幅下降，因此他一直在尋求為2025年的全明星賽，增添更多可能的獨特性。
報導當中也指出，NBA的球隊管理階層、教練和球員，過去幾個月內事實上一直在與聯盟官員討論新的全明星賽概念，其中包括在7月份拉斯維加斯夏季聯賽期間的廣泛交流。各方都期盼能夠為全明星賽尋找一個全新的、有創意的方向，並透過這場由頂尖球員參與的快速錦標賽形式，目前已經得到了各方的支持。
而2025年全明星賽，則定於2月16日在舊金山的大通中心舉行，也就是金州勇士隊的主場，Stephen Curry是2025年全明星賽主辦城市灣區的代表人物，他過去同樣也與幾位全明星球員，共同對今年的明星賽提出了意見和建議。