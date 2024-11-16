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根據美媒《ESPN》名記者Shams Charania稍早最新報導指出，NBA今年的全明星賽即將迎來重大改制，其中最大的變化為，並以錦標賽的模式進行角逐。根據Shams Charania表示，NBA官方目前正在認真討論2025年全明星賽的全新比賽形式，。這4支隊伍將彼此對陣——例如，1隊對陣3隊，2隊對陣4隊，然而最終的勝者將進入到錦標賽決賽。在今年2月的全明星賽上，東區全明星隊以211：186戰勝西區全明星，這場比賽也成為NBA歷史上得分最高的全明星賽，但，因此他一直在尋求為2025年的全明星賽，增添更多可能的獨特性。報導當中也指出，NBA的球隊管理階層、教練和球員，過去幾個月內事實上一直在與聯盟官員討論新的全明星賽概念，其中包括在7月份拉斯維加斯夏季聯賽期間的廣泛交流。，並透過這場由頂尖球員參與的快速錦標賽形式，目前已經得到了各方的支持。，也就是金州勇士隊的主場，Stephen Curry是2025年全明星賽主辦城市灣區的代表人物，他過去同樣也與幾位全明星球員，共同對今年的明星賽提出了意見和建議。