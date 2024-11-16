2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，韓國隊昨（15）日在台北大巨蛋與日本隊展開對決，此戰儘管韓國一度在比賽中取得領先，但後續投手群未能成功收成，終場就以3：6不敵日本，吞下預賽第2敗，韓國在國際賽上對上日本則是苦吞9連敗，想要前進東京的希望已相當渺茫。不過韓媒《韓國聯合新聞通訊社》則對於這支韓國隊的表現給予肯定，並表示：「面對日本他們並沒有被嚇到，而是自信地站了起來。」
日本昨日後來居上 3分差擊敗韓國
昨日的「日韓大戰」，韓國隊在4、5局間接連靠著朴東原的陽春砲，還有尹東熙的適時安打超前比分。不過隨後比賽來到5局下，日本先是靠著牧秀悟的適時安打超前，接著森下翔太在7局下再炸裂兩分砲，一棒將比分拉開，終場就以6：3擊敗韓國，收下預賽2連勝，至於南韓則是吞下預賽第2敗。
韓媒賽後給鼓勵 稱面對日本沒被嚇倒
這場比賽的結果，對於韓國球迷來說肯定不好受，因為他們曾一度取得領先，只可惜最終未能抵擋住日本武士隊的反撲，賽後韓國媒體《韓國聯合新聞通訊社》則表示，「比賽結束後，人們對目前的韓國棒球做出了各種診斷，這次比賽的目的是作為備戰2026年WBC和2028年洛杉磯奧運的舞台，而不是要立即取得結果。」
報導隨後並指出，「這支韓國隊的平均年齡為24.6歲，面對日本隊他們並沒有被嚇倒，而是自信地站了起來，打出了一場勢均力敵的比賽。雖然韓國未能擊敗日本，陷入對日本的9連敗，但也讓人期待他們在2026年經典賽上，能夠展現出略有不同的一面。」
韓國隊今日將在晚上6點30分與多明尼加展開對決，比賽將移師天母棒球場舉行，而韓國與多明尼加目前在小組賽的戰績同為1勝2敗。
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昨日的「日韓大戰」，韓國隊在4、5局間接連靠著朴東原的陽春砲，還有尹東熙的適時安打超前比分。不過隨後比賽來到5局下，日本先是靠著牧秀悟的適時安打超前，接著森下翔太在7局下再炸裂兩分砲，一棒將比分拉開，終場就以6：3擊敗韓國，收下預賽2連勝，至於南韓則是吞下預賽第2敗。
韓媒賽後給鼓勵 稱面對日本沒被嚇倒
這場比賽的結果，對於韓國球迷來說肯定不好受，因為他們曾一度取得領先，只可惜最終未能抵擋住日本武士隊的反撲，賽後韓國媒體《韓國聯合新聞通訊社》則表示，「比賽結束後，人們對目前的韓國棒球做出了各種診斷，這次比賽的目的是作為備戰2026年WBC和2028年洛杉磯奧運的舞台，而不是要立即取得結果。」
報導隨後並指出，「這支韓國隊的平均年齡為24.6歲，面對日本隊他們並沒有被嚇倒，而是自信地站了起來，打出了一場勢均力敵的比賽。雖然韓國未能擊敗日本，陷入對日本的9連敗，但也讓人期待他們在2026年經典賽上，能夠展現出略有不同的一面。」
韓國隊今日將在晚上6點30分與多明尼加展開對決，比賽將移師天母棒球場舉行，而韓國與多明尼加目前在小組賽的戰績同為1勝2敗。
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