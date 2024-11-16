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▲世界12強棒球錦標賽B組預賽，韓國隊在「日韓大戰」中失利，目前戰績1勝2敗，今（16）日交手多明尼加將會是背水一戰。（圖／記者朱永強攝）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，韓國隊昨（15）日在台北大巨蛋與日本隊展開對決，此戰儘管韓國一度在比賽中取得領先，但後續投手群未能成功收成，終場就以3：6不敵日本，吞下預賽第2敗，韓國在國際賽上對上日本則是苦吞9連敗，想要前進東京的希望已相當渺茫。不過昨日的「日韓大戰」，韓國隊在4、5局間接連靠著朴東原的陽春砲，還有尹東熙的適時安打超前比分。不過隨後比賽來到5局下，日本先是靠著牧秀悟的適時安打超前，接著森下翔太在7局下再炸裂兩分砲，一棒將比分拉開，這場比賽的結果，對於韓國球迷來說肯定不好受，因為他們曾一度取得領先，只可惜最終未能抵擋住日本武士隊的反撲，賽後韓國媒體《韓國聯合新聞通訊社》則表示，「比賽結束後，人們對目前的韓國棒球做出了各種診斷，。」報導隨後並指出，「，打出了一場勢均力敵的比賽。雖然韓國未能擊敗日本，陷入對日本的9連敗，但也讓人期待他們在2026年經典賽上，能夠展現出略有不同的一面。」韓國隊今日將在晚上6點30分與多明尼加展開對決，比賽將移師天母棒球場舉行，而