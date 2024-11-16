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昨（15）日深夜11時許，傳出民眾搭乘渡輪墜海事故，44歲夏姓婦人於鼓山搭船前往旗津，當船隻航行到高雄港第一港口水域時，夏女卻因不明原因墜海，被民眾發現後立即通報搜救，將人打撈上船時已失去生命跡象，經送醫搶救後，仍於今日凌晨宣告不治，初步排除他殺，已報請檢方相驗釐清死因。高雄港務警察總隊表示，夏女從鼓山輪渡站搭乘渡輪前往旗津，於航行過程落海，因受颱風影響，巡邏艇無法出航，員警搭乘渡輪會同領港交通船救起夏女，再由救護車送醫急救，但仍於今（16）日凌晨宣告不治，詳細原因還有待進一步調查釐清。