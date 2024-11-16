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▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，韓國隊昨(15)日最終以3：6不敵日本，吞下預賽第2敗，韓國在國際賽上對上日本已經苦吞9連敗，想要前進東京的希望相當渺茫。（圖／記者朱永強攝）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，韓國隊昨（15）日在台北大巨蛋與日本隊展開對決，先前面對中華隊已吞下敗仗的韓國隊，昨日面對日本隊則是再度未能成功搶勝，終場就以3：6不敵日本，苦吞預賽第2敗，要前進東京的希望已非常渺茫。昨日的「日韓大戰」，韓國隊在4、5局間接連靠著朴東原的陽春砲，還有尹東熙的適時安打，將比分超前為3：2，一度看到贏球曙光。不過比賽來到5局下，日本先是靠著牧秀悟的適時安打超前，接著森下翔太在7局下再炸裂兩分砲，一棒將比分拉開，關於本場比賽被日本逆轉擊敗，賽後韓國隊總教練柳仲逸受訪時表示：「其實這場比賽前半段，氣勢在我們這邊，但球隊守備做得不理想，所以後來有失分的部分。這次日本隊派出很多優秀的選手，而韓國昨日再度不敵日本隊之後，目前在國際賽場上已苦吞對戰的9連敗，上次獲勝還要追溯至2015年的12強賽冠軍戰。賽後韓國媒體《My Daily》則撰文指出，，但還是沒辦法有效壓制，反觀對手日本隊的投手陣容則是很有深度。《My Daily》也提到，韓國隊多名強打者的缺席，也對球隊的打擊火力帶來很大的影響，像是本季在韓國職棒單季締造38轟、40盜的金倒永，後面沒有好手能夠保護他；而本季在韓職敲出26轟的姜白虎，則因接受軍事訓練未能參賽，季後想挑戰大聯盟的金慧成也因為服兵役沒打，