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▲「算利教官-楊禮軒」晚間在臉書發文表示，追蹤數10萬粉絲數的粉專在今晚被fb通知禁止在台灣用戶被瀏覽。（圖／翻攝楊禮軒臉書）

15日晚間臉書上多個過去曾談論理財、股票等話題的粉絲專頁，突遭到封鎖，其中受害苦主之一的作家吳淡如指出「說是違反台灣法律」，「算利教官-楊禮軒」更直言「，聽說目前很多粉專都被這樣消失了，喊話數發部好好加油」；對此，數發部今（16）日兩點回應說明了。數發部表示，15日晚間臉書部分網紅粉專遭到封鎖，數發部經查這段期間數發部並未發文，或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將那些粉專下架。數發部強調，本案雖非數發部要求臉書下架，惟數發部接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。根據了解，曾被封鎖的名人、財經粉專有：臺灣證券交易所、算利教官-楊禮軒、張曼娟、謝哲青、吳淡如、股癌、不敗教主、艾蜜莉、巴逆逆、阮慕驊、陳重銘、財訊傳媒、股海小水手、財經皓角、菲比斯、王董、權證小哥、股人阿勳、林恩如、CMoney 理財寶。