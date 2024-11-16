由農業部種苗改良繁殖場與台中市府攜手合作舉辦的台中國際花毯節，自11月9日開幕以來，人潮絡繹不絕，短短7天參觀人次即破百萬。台中觀旅局歡迎全台民眾上山賞花，並且多多利用搭乘接駁車，安全上下山，感受台中花都魅
觀光旅遊局陳美秀局長表示，今年台中國際花毯節開幕以來，儘管遇上多次颱風與雨水影響，不過熱情遊客仍然用實際行動給了花毯節最大的肯定和支持。據最新統計，截至昨(15)日累計已超過百萬人次參觀，遊客除了可以一睹太空總部「太空花城」風采，還大啖新社香菇與各式豐富農特產，紛讚不虛此行。
農業局張敬昌局長表示，今年農特產品展區以「臺中領鮮」為主題，共設置130個行銷攤位，包含台中當季的生鮮蔬果與加工品，如香甜的橘子、柿子、蜜蘋果、特色香菇、梨山好茶、原民產品及在地花卉；還有各區農會的田媽媽及家政班的農村好滋味，包括花生、米食製品、新社炸菇類、杏鮑菇香腸、鮮菇湯及芋頭製品等，統計截至11月15日，農特產品展售區目前已創造逾1,300萬元銷售佳績，帶動山城經濟繁榮，歡迎民眾除了賞花，也以實際行動支持在地小農。
交通局葉昭甫局長也表示，今年「新社花海暨台中國際花毯節」反應相當熱烈，每日一早各接駁站已湧入排隊人潮，尤以松竹線及豐原線最為熱門，至15日止接駁車已發出近兩千次車次全力疏運賞花民眾。另呼籲自行開車的民眾，出門前可多加查詢「花海花即時交通資訊」(https://e-traffic.taichung.gov.tw/flower2024/)即可獲得最即時的交通路況，也有剩餘車格查詢及導航功能等多元化交通服務。
另外，台中購物節也如火如荼進行中，萬店齊發，全城響應，多家台中知名店家搭配檔期提供專屬購物節的折扣與優惠，串聯店家已登錄破百億消費，民眾都可以透過台中通APP活動專區線上兌領獎金、查看最新消息，輕鬆享受購物樂趣。更多即時活動詳情公告可至2024台中國際花毯節官網(https://www.flowercarpet.tw/)或大玩臺中(https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW)查詢。
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農業局張敬昌局長表示，今年農特產品展區以「臺中領鮮」為主題，共設置130個行銷攤位，包含台中當季的生鮮蔬果與加工品，如香甜的橘子、柿子、蜜蘋果、特色香菇、梨山好茶、原民產品及在地花卉；還有各區農會的田媽媽及家政班的農村好滋味，包括花生、米食製品、新社炸菇類、杏鮑菇香腸、鮮菇湯及芋頭製品等，統計截至11月15日，農特產品展售區目前已創造逾1,300萬元銷售佳績，帶動山城經濟繁榮，歡迎民眾除了賞花，也以實際行動支持在地小農。
交通局葉昭甫局長也表示，今年「新社花海暨台中國際花毯節」反應相當熱烈，每日一早各接駁站已湧入排隊人潮，尤以松竹線及豐原線最為熱門，至15日止接駁車已發出近兩千次車次全力疏運賞花民眾。另呼籲自行開車的民眾，出門前可多加查詢「花海花即時交通資訊」(https://e-traffic.taichung.gov.tw/flower2024/)即可獲得最即時的交通路況，也有剩餘車格查詢及導航功能等多元化交通服務。
另外，台中購物節也如火如荼進行中，萬店齊發，全城響應，多家台中知名店家搭配檔期提供專屬購物節的折扣與優惠，串聯店家已登錄破百億消費，民眾都可以透過台中通APP活動專區線上兌領獎金、查看最新消息，輕鬆享受購物樂趣。更多即時活動詳情公告可至2024台中國際花毯節官網(https://www.flowercarpet.tw/)或大玩臺中(https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW)查詢。