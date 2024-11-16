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昨（15）日晚間數個財經粉專遭到下架，國民黨科技立委葛如鈞說，敵人就在本能寺？包括吳淡如、股癌、陳重銘、張曼娟、阮慕驊、謝哲青、巴逆逆等所有正版財經粉專全部消失，用戶若去搜尋就只會看到全面被詐騙粉專替代。傳言前些時候數發部向各大財經網紅蒐集資料，沒想到似乎全部被當成黑名單全數下架？這究竟是誤會、誤傳還是詐團找到漏洞、滲透而被有意為之，若有相關公務機關失職，一定發揮監督、預算審查等力量，表達抗議！國民黨立委葉元之也說，民進黨政府大張旗鼓成立數發部，就是要多跟這些國外大型網路平台溝通，「難道數發部只會當網軍、帶風向、賣麵線嗎？」葛如鈞說，他會替全國財經粉專以及關注相關議題的朋友向有關單位嚴正抗議。希望有關單位趕快出面說明，並及早解決此亂象，免得民眾找不到正版粉專，誤入盜版魔爪，本月詐團營業額又要破新高。葛如鈞也更新訊息，感謝Meta在全力奔走聯繫下，此次受影響粉專已全數恢復，若還有問題的粉專主人請留言或私訊。葉元之認為，數發部大力推倡《電子簽章法》，立法院也協助三讀通過法案，但還是不見數發部拿出什麼有利武器，對抗這些違法網路行為，尤其是與臉書的溝通，也不夠積極，那成立數發部到底要幹嘛？對於財經粉專昨晚集體被消失，數發部回應稱，經查這段期間數發部並未發文，或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將那些粉專下架。數發部接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。