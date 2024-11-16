我是廣告 請繼續往下閱讀

佐佐木朗希獎落誰家？成為今年MLB自由市場上的熱門話題。美國棒球分析師、前辛辛那提紅人、華盛頓國民總管Jim Bowden表示，相較於洛杉磯道奇，更看好他去聖地牙哥教士隊的發展，他可以從達比修有身上學習，同時對抗大谷翔平也能獲得曝光和經濟效應。另外《運動畫刊》則分析佐佐木朗希今年球速掉了約「2.7 mph」左右，擔心他手臂的健康狀況。雖然洛杉磯道奇被視為是佐佐木朗希下家的大熱門，但消息人士指出，聖地牙哥教士、坦帕灣光芒、紐約大都會與亞特蘭大勇士也對佐佐木朗希表示高度興趣，且簽約可能性可能高於道奇。此外，許多其他球隊也參與競爭，形成激烈的市場爭奪戰。Jim Bowden指出，佐佐木朗希（Roki Sasaki）的去向備受關注，達比修有可能成為關鍵因素。他認為道奇隊並非佐佐木朗希的最佳去處，反而指出若選擇聖地牙哥教士，不僅能在達比修的指導下成長，還能在達比修2028年合約到期前從他身上吸取經驗，這對其職業生涯初期至關重要。此外，佐佐木朗希若選擇與達比修同隊，並與大谷翔平、山本由伸等人競爭，將有助於提高他在日本的廣告收入。Bowden給出自己的見解：「如果佐佐木加盟道奇隊，他將不得不與大量的日本媒體打交道，有25、30名記者隨時常駐在道奇隊。確實，無論與哪支球隊簽約，佐佐木都會引起關注，但以他目前的水平來說，並不是道奇隊需要的投手類型。」不過，儘管目前外界驚嘆於佐佐木朗希的天賦，但同時也對他續戰力保有質疑，他的一些身體狀況進一步引起了外界憂慮，其中他過去兩年直球均速從98.9 mph降至96.9 mph可能是個警訊，無論這代表著是有傷、還是手臂出現疲勞。顯示未來NPB和MLB用球數的差異，可能影響其速球效果。「今年他的平均球速下降了2.7 mph，但我被告知這是為了讓他學習如何更有效率地投球。」《運動畫刊》文中指出，多個聯盟消息來源表示，佐佐木朗希今年有一段時間感到肩膀疲勞。佐佐木朗希在日職的單季投球局數，並未達到大聯盟要求平均先發輪值的水準。據《運動畫刊》（Sports Illustrated）的分析，佐佐木朗希的健康狀況需要密切觀察，多支有興趣的球隊估計，他在2025年的目標投球局數僅為120至130局，並須謹慎使用其潛力。