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▲立委葛如鈞受訪時表示，針對昨晚財經網紅臉書粉專被大量下架事件，數發部應該立即出現說明。（圖／NOWnews資料照）

▲今年6月有相當多財經名人有收到數發部關於打詐網白名單的建立，但昨晚卻發生白名單內的人全被臉書集體下架。（圖／葛如鈞提供）

昨（15）晚有大量財經名人臉書粉專遭到無差別攻擊，包含了股癌、吳淡如、謝哲青、阿格力、股人阿勳等至少超過20個知名粉專都被下架。雖已經在今（16）凌晨陸續恢復，專精科技產業的立委葛如鈞接受《NOWnews》採訪時認為雖然下架的時間很短，但已經造成相當大的恐慌，同時他揪出兩大關鍵，直指數位發展部（數發部）應該立即出面說明。昨晚對於不少財經名人來說應該是相當驚恐的一夜，一個晚上突然有大量的財經名人的臉書粉專全部消失，但詐騙帳號反而活得好好的，還有財經網紅忍不住自嘲開酸「現在財經網紅沒有被下架好像都不算是個咖」。該事件雖然一夜就立即恢復，但大規模且無預警的下架事件，造成相當大的恐慌，甚至恐怕會讓民眾不慎勿入詐騙陷阱內。原本外界猜測可能「又被Meta給祖了」，但立委葛如鈞從旁了解，認為數位發展部（數發部）目前應該立即協同業者了解整起事件，並對大眾進行說明。將矛頭指向數發部，有兩大可能原因，首先，近期就是數發部近期火速上架又火速下架的「網路詐騙通報查詢網」，在數發部官網裡有提到和Meta合作，進行快速下架的機制，會不會快速下架機制中間出了什麼「人為」問題或者是「系統」漏洞。另外，佐證上述立場的原因為，不少財經粉專的持有者有提到，2024年六月開始陸續收到「打詐通報查詢網」知名人士白名單建立，但在白名單裡面的人反而是沒有特別受到保護，卻在昨晚意外被一致同時下架。而所謂的白名單有點像是VIP名單的通行證，通常會在名單內的是預先審核可以信賴的對象。舉例來說，像是白名單，就能確保白名單郵件不會被系統誤判為垃圾郵件。現在數發部、Meta都沒有相關的回應，葛如鈞提到，雖然不想做預測，但畢竟數發部的「網路詐騙通報查詢網」不斷地提及有和Meta連動，同時規劃上線前又有收集白名單，卻不到半年的時間之內，讓白名單人士集體被下架事件，兩件事串連起來很難不讓人有所聯想。