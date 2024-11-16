NBA美國職籃洛杉磯湖人今（16）日前進客場踢館聖安東尼奧馬刺，也是雙方本屆NBA盃的首場賽事，此戰湖人一哥「詹皇」LeBron James攻下15分16籃板12助攻，個人連續4戰拿到大三元數據，正式寫下新紀錄，成為NBA歷史上最年長連4戰奪得大三元的球員，終場湖人就以120：115驚險擊敗馬刺，順利收下4連勝。但LeBron在賽後受訪時，似乎是對於自己的表現還不夠滿意，並直言：「今晚我打得就像坨X。」
LeBron今日再繳大三元 連4戰三雙寫新紀錄
今日面對馬刺隊的比賽，LeBron James全場上場38分鐘，共出手12投6中，得到15分16籃板12助攻，而這也是LeBron連續第4場比賽繳出「大三元」數據，不但是個人生涯首次，也一舉成為NBA史上最年長的球員，能夠連續4場比賽拿到大三元數據。
詹皇坦言今晚表現不理想 直言進攻節奏不好
賽後被問到再次拿到大三元成績，自己是否對比賽有什麼印象深刻的地方，LeBron對此則說：「今晚我打得像X一般，我的進攻節奏不是特別好，但我在場上仍然可以做到其他事情。我可以在進攻端毫無節奏，但我仍然可以對比賽產生一定的影響力，今晚我就做到了。」
而今日湖人隊能夠贏球的最大功臣，那當然就是單場個人砍下40分的主戰中鋒Anthony Davis，LeBron James也在賽後談到AD的表現，他說到：「我們每一晚都依靠AD，球會一直把球給到他，他不只是球隊的第一戰術選擇，還是第二戰術選擇，我們每一晚都知道這點。」
「他（Anthony Davis）擁有那種能力，我們需要不斷找到他，我們有責任在他的攻擊點讓他拿到球。他在籃下非常有效率，在中距離也是如此，甚至AD這賽季在三分線外的表現，也比過去幾年高效得多，本賽季他絕對是一頭野獸。」LeBron James如此說到。
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今日面對馬刺隊的比賽，LeBron James全場上場38分鐘，共出手12投6中，得到15分16籃板12助攻，而這也是LeBron連續第4場比賽繳出「大三元」數據，不但是個人生涯首次，也一舉成為NBA史上最年長的球員，能夠連續4場比賽拿到大三元數據。
詹皇坦言今晚表現不理想 直言進攻節奏不好
賽後被問到再次拿到大三元成績，自己是否對比賽有什麼印象深刻的地方，LeBron對此則說：「今晚我打得像X一般，我的進攻節奏不是特別好，但我在場上仍然可以做到其他事情。我可以在進攻端毫無節奏，但我仍然可以對比賽產生一定的影響力，今晚我就做到了。」
而今日湖人隊能夠贏球的最大功臣，那當然就是單場個人砍下40分的主戰中鋒Anthony Davis，LeBron James也在賽後談到AD的表現，他說到：「我們每一晚都依靠AD，球會一直把球給到他，他不只是球隊的第一戰術選擇，還是第二戰術選擇，我們每一晚都知道這點。」
「他（Anthony Davis）擁有那種能力，我們需要不斷找到他，我們有責任在他的攻擊點讓他拿到球。他在籃下非常有效率，在中距離也是如此，甚至AD這賽季在三分線外的表現，也比過去幾年高效得多，本賽季他絕對是一頭野獸。」LeBron James如此說到。