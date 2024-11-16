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▲晨禎營造&麗晨建設王水樹總經理(左），秉持公益初衷，將報名費全數捐贈給十方啟能中心由游月菊主任接受。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.16)

▲高齡104歲、金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手林友茂擔任開球嘉賓。林友茂老當益壯彷若老頑童。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.16)

邁入第6屆的晨禎盃羽球公開賽，今日在中興大學體育館開賽，計有台積電、美光、奇美、台塑、和泰大金等企業組成64隊512名選手參賽外，另設立校園邀請組，邀請16支大專校院隊伍共128名選手參與，藉此讓運動精神紮根校園，並透過賽事建立從校園到職場的運動銜接，打造更深厚的企業運動文化。由晨禎營造與麗晨建設共同主辦的晨禎盃羽球賽，今天風雨無阻進行。比賽中，特別邀請高齡104歲、金氏世界紀錄認證的最年長羽球選手林友茂擔任開球嘉賓。雖年事已高，林友茂依舊每週三次走上羽球場，保持熱情與活力，以堅毅的體魄與幽默的「老頑童」形象，向大眾展示運動無年齡界限，並希望藉由這次賽事，號召全民參與運動、推動全齡運動。老當益壯的林友茂表示，但當他站在球場上，聽到觀眾的掌聲與歡呼，他心情就很開朗，彷彿重回那個意氣風發的年輕時刻，他認為，運動讓生活充滿朝氣，也希望自己的參與能啟發更多人運動，無論年齡。值得一提的是，晨禎營造獲得臺中市113年運動推手團體獎，今年秉持一貫的公益初衷，所有隊伍的報名費也將全數捐贈給「十方啟能中心」，資助該中心的日照服務、康復治療等計畫，以協助提升身心障礙者獨立生活之能力為目標。晨禎營造總經理王水樹表示，晨禎盃羽球公開賽的意義已超越比賽本身，它是一個匯聚公益力量的平台，希望透過賽事，不僅讓企業員工能夠連結校園運動的傳承，也讓每一位選手在球場上揮灑汗水時，能夠化為善的力量，共同點燃社會溫暖。王水樹總經理特別提到，晨禎盃不僅提供選手交流的場域，也以公益賽事形式拋磚引玉，讓更多企業與社會力量共同參與。晨禎盃羽球公開賽每年不僅力求比賽品質提升，更持續秉持對公益的承諾，賽事規格參照國際標準，從預賽起即設置電子計分系統，並於準決賽提供線上直播服務，讓觀眾隨時掌握比賽進展。